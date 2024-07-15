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Зеленский о наступлении РФ с севера: Буданов объяснил, что его не так поняли

Станислав ПогориловПонедельник, 15 июля 2024, 15:43
Зеленский о наступлении РФ с севера: Буданов объяснил, что его не так поняли
Владимир Зеленсчкий, фото: скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление главы ГУР Кирилла Буданова о том, что в ближайшие месяцы Россия попытается атаковать территорию Украины с севера.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами 15 июля

Прямая речь Зеленского: "Я позвонил после этого заявления (относительно наступления РФ - ред.) генералу Буданову. И он сказал, что немного не так его поняли".

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Детали: Зеленский пояснил, что он и военное руководство считают, что на Харьковщине сделана серьезная работа, чтобы исключить мощное наступление РФ с севера.

По его словам, ВСУ остановили на этом направлении стянутые с разных участков российские войска и это сделало невозможным наличие сильной группировки с другой стороны. "Это то, что я имею от разведок различных нашего государства", - отметил президент. 

Напомним: 13 июля руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью NV заявил, что в ближайшие месяцы Россия попытается атаковать территорию Украины с севера.

Темы: ЗеленскийБудановРосcиявойна
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