У Пентагоні пояснили, чому не скасовують заборону на удари ATACMS по території РФ

Речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер в інтерв’ю "Голосу Америки" розповів, що що Сполучені Штати все ще побоюються поширення війни за межі України, тому не скасовують заборону на удари далекобійними ракетами ATACMS по території Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки"

Деталі: Райдер нагадав, що нещодавно США санкціонували використання американських боєприпасів через кордон для вогню у відповідь та оборонних ударів. Але, підкреслив він, політика Вашингтона щодо ударів на великі відстані не змінилася.

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"Думаю, тут важливо розуміти, що ми не хочемо бачити ненавмисних наслідків, ескалації, яка може перетворити цей конфлікт на ширший, який вийде за межі України. Гадаю, це те, на що нам усім потрібно зважати і ставитися до цього дуже серйозно", – сказав Райдер.

Він наголосив, що треба дивитися "на другорядні і третинні наслідки з точки зору потенційної ескалації", якщо цілі всередині Росії опиняться під ударами, що не обов'язково матимуть стратегічний вплив.

Водночас він запевнив, що США ніколи не недооцінюють загрозу, яку Росія становить для України, тому будуть працювати з Києвом і надалі, аби українські військові мали все необхідне для захисту своєї суверенної території і народу.

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Як відомо, президент Джо Байден після надання обмеженого дозволу Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії висловив опозицію потенційним ударам зброєю США вглибині російської території.

При цьому Київ хоче домовитись про розширення сфери дії цього дозволу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Україна повинна мати право завдавати удари по території Росії, у тому числі на далекі відстані, оскільки це передбачено правом на самозахист.