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В Пентагоне объяснили, почему не отменяют запрет на удары ATACMS по территории РФ

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПонедельник, 15 июля 2024, 18:42
В Пентагоне объяснили, почему не отменяют запрет на удары ATACMS по территории РФ
Пэт Райдер. Иллюстративное фото: Getty Images

Представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер в интервью "Голосу Америки" рассказал, что Соединенные Штаты все еще опасаются распространения войны за пределы Украины, поэтому не отменяют запрет на удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки"

Детали: Райдер напомнил, что недавно США санкционировали использование американских боеприпасов через границу для ответного огня и оборонительных ударов. Но, подчеркнул он, политика Вашингтона по ударам на большие расстояния не изменилась.

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"Думаю, здесь важно понимать, что мы не хотим видеть непреднамеренных последствий, эскалации, которая может превратить этот конфликт в более широкий, который выйдет за пределы Украины. Думаю, это то, что нам всем нужно учитывать и относиться к этому очень серьезно", – сказал Райдер.

Он подчеркнул, что надо смотреть "на второстепенные и третичные последствия с точки зрения потенциальной эскалации", если цели внутри России окажутся под ударами, которые не обязательно будут иметь стратегическое влияние.

В то же время он заверил, что США никогда не недооценивают угрозу, которую Россия представляет для Украины, поэтому будут работать с Киевом и в дальнейшем, чтобы украинские военные имели все необходимое для защиты своей суверенной территории и народа.

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Как известно, президент Джо Байден после предоставления ограниченного разрешения Украине использовать американское оружие для ударов по территории России выразил оппозициюпотенциальным ударам оружием США вглубь российской территории.

При этом Киев хочет договориться о расширении сферы действия этого разрешения.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по территории России, в том числе на дальние расстояния, поскольку это предусмотрено правом на самозащиту.

Темы: СШАATACMS
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