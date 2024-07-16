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У РФ заявляють про пожежу на заводі низьковольтної апаратури після атаки БпЛА

Ольга Глущенко Вівторок, 16 липня 2024, 00:40
У РФ заявляють про пожежу на заводі низьковольтної апаратури після атаки БпЛА
У РФ горить завод низьковольтної апаратури, фото: telegram смирнова

У російській Курській області горить завод низьковольтної апаратури нібито після атаки українських дронів.

Джерело: Mash, т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов 

Деталі: Зокрема, повідомляється завод низьковольтної апаратури горить у селищі міського типу Корневе.

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Дослівно: "Палає на площі 400 квадратів. Робітники евакуювалися до прибуття пожежників – попередньо, постраждала одна людина".

Оновлено: Згодом Смирнов підтвердив факт пожежі на заводі.

Пряма мова: "Сьогодні вночі український коптер скинув вибуховий пристрій на територію заводу низьковольтної апарати в Кореневому. Ніхто з працівників не постраждав. Загоряння в одному з технологічних цехів гасять пожежні розрахунки з двох районів".

ВІДЕО ДНЯ
 
У РФ горить завод низьковольтної апаратури
фото: telegram смирнова
 
У РФ горить завод низьковольтної апаратури
фото: telegram смирнова

Теми: Росіяпожежабезпілотники
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