У РФ заявляють про пожежу на заводі низьковольтної апаратури після атаки БпЛА
У російській Курській області горить завод низьковольтної апаратури нібито після атаки українських дронів.
Джерело: Mash, т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов
Деталі: Зокрема, повідомляється завод низьковольтної апаратури горить у селищі міського типу Корневе.
Дослівно: "Палає на площі 400 квадратів. Робітники евакуювалися до прибуття пожежників – попередньо, постраждала одна людина".
Оновлено: Згодом Смирнов підтвердив факт пожежі на заводі.
Пряма мова: "Сьогодні вночі український коптер скинув вибуховий пристрій на територію заводу низьковольтної апарати в Кореневому. Ніхто з працівників не постраждав. Загоряння в одному з технологічних цехів гасять пожежні розрахунки з двох районів".
У Курській області РФ горить завод низьковольтної апаратури, його атакували БпЛА— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 15, 2024
Відео: Mash pic.twitter.com/C98fThD7yI