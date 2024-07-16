В РФ заявляют о пожаре на заводе низковольтной аппаратуры после атаки БпЛА

В российской Курской области горит завод низковольтной аппаратуры якобы после атаки украинских дронов.

Источник: Mash, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов

Детали: В частности, сообщается завод низковольтной аппаратуры горит в поселке городского типа Корневое.

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Дословно: "Горит на площади 400 квадратов. Рабочие эвакуировались до прибытия пожарных - предварительно, пострадал один человек".

"Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на завод низковольтной аппаратуры в Корнево. Горит один из технологических цехов. Его тушат пожарные из двух районов. Никто из рабочих не пострадал. Об этом заявил врио губернатора Курской области".

Обновлено: Впоследствии Смирнов подтвердил факт пожара на заводе.

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Прямая речь: "Сегодня ночью украинский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры в Коренево. Никто из работников не пострадал. Возгорание в одном из технологических цехов тушат пожарные расчеты из двух районов".

В РФ горит завод низковольтной аппаратуры фото: telegram смирнова

В РФ горит завод низковольтной аппаратуры фото: telegram смирнова