В РФ заявляют о пожаре на заводе низковольтной аппаратуры после атаки БпЛА
В российской Курской области горит завод низковольтной аппаратуры якобы после атаки украинских дронов.
Источник: Mash, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов
Детали: В частности, сообщается завод низковольтной аппаратуры горит в поселке городского типа Корневое.
Дословно: "Горит на площади 400 квадратов. Рабочие эвакуировались до прибытия пожарных - предварительно, пострадал один человек".
"Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на завод низковольтной аппаратуры в Корнево. Горит один из технологических цехов. Его тушат пожарные из двух районов. Никто из рабочих не пострадал. Об этом заявил врио губернатора Курской области".
Обновлено: Впоследствии Смирнов подтвердил факт пожара на заводе.
Прямая речь: "Сегодня ночью украинский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры в Коренево. Никто из работников не пострадал. Возгорание в одном из технологических цехов тушат пожарные расчеты из двух районов".
У Курській області РФ горить завод низьковольтної апаратури, його атакували БпЛА— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 15, 2024
Відео: Mash pic.twitter.com/C98fThD7yI