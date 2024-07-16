В окупованому Маріуполі пролунали вибухи, місто частково знеструмлене – Андрющенко
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про серію вибухів в окупованому росіянами місті, прильоти і знеструмлення у деяких районах
Джерело: Андрющенко в telegram
Пряма мова: "Маріуполь. Зафіксовано більше 5 вибухів"
Деталі: Згодом Андрющенко повідомив про щонайменше два прильоти між "Невським" та Агробазою в напрямку селища Мангуш.
Пряма мова: "З характеру атаки – спочатку було викрито базування ППО, а потім самі системи ППО приймали подарунки.
Окрім того, попередньо надходить інформація про прильоти чи падіння уламків у районі Білосарайської Коси та Мелекіне Маріупольського району. Уточнюємо".
"Також в частині міста зникло електропостачання. Чогось. Центральний район – Новоселівка –блекаут повний".