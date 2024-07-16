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В окупованому Маріуполі пролунали вибухи, місто частково знеструмлене – Андрющенко

Ольга Глущенко Вівторок, 16 липня 2024, 02:02
В окупованому Маріуполі пролунали вибухи, місто частково знеструмлене – Андрющенко
вибухи в окупованому Маріуполі, фото: telegram Андрющенка

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про серію вибухів в окупованому росіянами місті, прильоти і знеструмлення у деяких районах

Джерело: Андрющенко в telegram

Пряма мова: "Маріуполь. Зафіксовано більше 5 вибухів"

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Деталі: Згодом Андрющенко повідомив про щонайменше два прильоти між "Невським" та Агробазою в напрямку селища Мангуш.

Пряма мова: "З характеру атаки – спочатку було викрито базування ППО, а потім самі системи ППО приймали подарунки.

Окрім того, попередньо надходить інформація про прильоти чи падіння уламків у районі Білосарайської Коси та Мелекіне Маріупольського району. Уточнюємо".

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"Також в частині міста зникло електропостачання. Чогось. Центральний район – Новоселівка –блекаут повний".

Теми: Маріупольвибухокупація
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