В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы, город частично обесточен – Андрющенко
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о серии взрывов в оккупированном россиянами городе, прилетах и обесточивании в некоторых районах
Источник: Андрющенко в telegram
Прямая речь: "Мариуполь. Зафиксировано более 5 взрывов"
Детали: Впоследствии Андрющенко сообщил о как минимум двух прилетах между "Невским" и Агробазой в направлении поселка Мангуш.
Прямая речь: "По характеру атаки – сначала было разоблачено базирование ПВО, а затем сами системы ПВО принимали подарки.
Кроме того, предварительно поступает информация о прилетах или падении обломков в районе БКосы и Мелекино Мариупольского района. Уточняем".
"Также в части города исчезло электроснабжение. Чего-то. Центральный район – Новоселовка –блекаут полный".