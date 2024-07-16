В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы, город частично обесточен – Андрющенко

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о серии взрывов в оккупированном россиянами городе, прилетах и обесточивании в некоторых районах

Источник: Андрющенко в telegram

Прямая речь: "Мариуполь. Зафиксировано более 5 взрывов"

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Детали: Впоследствии Андрющенко сообщил о как минимум двух прилетах между "Невским" и Агробазой в направлении поселка Мангуш.

Прямая речь: "По характеру атаки – сначала было разоблачено базирование ПВО, а затем сами системы ПВО принимали подарки.

Кроме того, предварительно поступает информация о прилетах или падении обломков в районе БКосы и Мелекино Мариупольского района. Уточняем".

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"Также в части города исчезло электроснабжение. Чего-то. Центральный район – Новоселовка –блекаут полный".