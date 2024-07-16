Трамп прибув на з’їзд республіканців з перев'язаним вухом
Вівторок, 16 липня 2024, 05:28
Колишній президент США Дональд Трамп прибув на з’їзд Республіканської партії з перев'язаним вухом.
Джерело: CNN
Деталі: Трамп вийшов на арену з’їзду республіканців з пов'язкою на вусі через два дні після пережитого замаху.
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Велика біла пов'язка покривала більшу частину його правого вуха.
Видання додало, що Трамп перебував на арені з'їзду разом зі своїм соратником, сенатором від штату Огайо Джей Ді Венсом.
Нагадаємо: Дональд Трамп, який став кандидатом у президенти від Республіканської партії, обрав своїм імовірним віцепрезидентом сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса.
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