Трамп прибыл на съезд республиканцев с перевязанным ухом

Бывший президент США Дональд Трамп прибыл на съезд Республиканской партии с перевязанным ухом.

Источник: CNN

Детали: Трамп вышел на арену съезда республиканцев с повязкой на ухе через два дня после пережитого покушения.

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Большая белая повязка покрывала большую часть его правого уха.

Издание добавило, что Трамп находился на арене съезда вместе со своим соратником, сенатором от штата Огайо Джей Ди Вэнсом.

Напомним: Трамп, который стал кандидатом в президенты от Республиканской партии, выбрал своим вероятным вице-президентом сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса.

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