Трамп прибыл на съезд республиканцев с перевязанным ухом
Вторник, 16 июля 2024, 05:28
Бывший президент США Дональд Трамп прибыл на съезд Республиканской партии с перевязанным ухом.
Источник: CNN
Детали: Трамп вышел на арену съезда республиканцев с повязкой на ухе через два дня после пережитого покушения.
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Большая белая повязка покрывала большую часть его правого уха.
Издание добавило, что Трамп находился на арене съезда вместе со своим соратником, сенатором от штата Огайо Джей Ди Вэнсом.
Напомним: Трамп, который стал кандидатом в президенты от Республиканской партии, выбрал своим вероятным вице-президентом сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса.
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