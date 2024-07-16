Мін'юст США оскаржить рішення суду про закриття справи проти Трампа щодо секретних документів
Міністерство юстиції США подасть апеляцію, щоб оскаржити закриття справи проти експрезидента США Дональда Трампа стосовно неналежного зберігання секретних документів.
Джерело: Reuters
Деталі: Окружна суддя штату Флорида Ейлін Кеннон, свого часу призначена Трампом, вирішила закрити справу проти експрезидента, пославшись на нібито незаконне призначення спецпрокурора Міністерства юстиції США Джека Сміта. Саме він є прокурором у цій справі.
Видання зазначає, що це стало ще одним "юридичним тріумфом" Трампа.
Міністерство юстиції заявило, що подасть апеляцію на це рішення.
Нагадаємо, нинішня справа стосується неналежного зберігання експрезидентом США секретних документів у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.
Трампу загалом висунули 37 пунктів обвинувачення у зв’язку зі свідомим приховуванням інформації про національну оборону, змову з метою перешкоджання органам юстиції, приховуванні документа у межах федерального розслідування та з корупційним елементом, а також наданні неправдивих заяв.
Найтяжчі з цих пунктів, пов’язані з приховуванням документів, передбачають покарання до 20 років позбавлення волі.