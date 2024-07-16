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Мін'юст США оскаржить рішення суду про закриття справи проти Трампа щодо секретних документів

Ольга Глущенко Вівторок, 16 липня 2024, 06:44
Мін'юст США оскаржить рішення суду про закриття справи проти Трампа щодо секретних документів
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Міністерство юстиції США подасть апеляцію, щоб оскаржити закриття справи проти експрезидента США Дональда Трампа стосовно неналежного зберігання секретних документів.

Джерело: Reuters

Деталі: Окружна суддя штату Флорида Ейлін Кеннон, свого часу призначена Трампом, вирішила закрити справу проти експрезидента, пославшись на нібито незаконне призначення спецпрокурора Міністерства юстиції США Джека Сміта. Саме він є прокурором у цій справі.

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Видання зазначає, що це стало ще одним "юридичним тріумфом" Трампа.

Міністерство юстиції заявило, що подасть апеляцію на це рішення.

Нагадаємо, нинішня справа стосується неналежного зберігання експрезидентом США секретних документів у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

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Трампу загалом висунули 37 пунктів обвинувачення у зв’язку зі свідомим приховуванням інформації про національну оборону, змову з метою перешкоджання органам юстиції, приховуванні документа у межах федерального розслідування та з корупційним елементом, а також наданні неправдивих заяв.

Найтяжчі з цих пунктів, пов’язані з приховуванням документів, передбачають покарання до 20 років позбавлення волі.

Теми: СШАТрампсуд
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