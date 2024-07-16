Минюст США обжалует решение суда о закрытии дела против Трампа по секретным документам
Министерство юстиции США подаст апелляцию, чтобы обжаловать закрытие дела против экс-президента США Дональда Трампа в отношении ненадлежащего хранения секретных документов.
Источник: Reuters
Детали: Окружная судья штата Флорида Эйлин Кэннон, в свое время назначенная Трампом, решила закрыть дело против экс-президента, сославшись на якобы незаконное назначение спецпрокурора Министерства юстиции США Джека Смита. Именно он является прокурором по этому делу.
Издание отмечает, что это стало еще одним "юридическим триумфом" Трампа.
Министерство юстиции заявило, что подаст апелляцию на это решение.
Напомним, нынешнее дело касается ненадлежащего хранения экс-президентом США секретных документов в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Трампу в целом выдвинули 37 пунктов обвинения в связи с сознательным сокрытием информации о национальной обороне, заговоре с целью препятствования органам юстиции, сокрытии документа в рамках федерального расследования и с коррупционным элементом, а также предоставлении ложных заявлений.
Самые тяжкие из этих пунктов, связанные с сокрытием документов, предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.