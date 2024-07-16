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Минюст США обжалует решение суда о закрытии дела против Трампа по секретным документам

Ольга ГлущенкоВторник, 16 июля 2024, 06:44
Минюст США обжалует решение суда о закрытии дела против Трампа по секретным документам
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Министерство юстиции США подаст апелляцию, чтобы обжаловать закрытие дела против экс-президента США Дональда Трампа в отношении ненадлежащего хранения секретных документов.

Источник: Reuters

Детали: Окружная судья штата Флорида Эйлин Кэннон, в свое время назначенная Трампом, решила закрыть дело против экс-президента, сославшись на якобы незаконное назначение спецпрокурора Министерства юстиции США Джека Смита. Именно он является прокурором по этому делу.

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Издание отмечает, что это стало еще одним "юридическим триумфом" Трампа.

Министерство юстиции заявило, что подаст апелляцию на это решение.

Напомним, нынешнее дело касается ненадлежащего хранения экс-президентом США секретных документов в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

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Трампу в целом выдвинули 37 пунктов обвинения в связи с сознательным сокрытием информации о национальной обороне, заговоре с целью препятствования органам юстиции, сокрытии документа в рамках федерального расследования и с коррупционным элементом, а также предоставлении ложных заявлений.

Самые тяжкие из этих пунктов, связанные с сокрытием документов, предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.

Темы: СШАТрампсуд
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