ЗСУ за добу відмінусували 1 110 окупантів та 36 ББМ
Вівторок, 16 липня 2024, 07:18
Сили оборони за минулу добу знешкодили понад тисячу окупантів, спалили 13 танків, 36 ББМ та 44 артсистеми ворога.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 16.07.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 561 400 (+1 110) осіб,
- танків − 8 227 (+13) од,
- бойових броньованих машин − 15 862 (+36) од,
- артилерійських систем − 15 368 (+44) од,
- РСЗВ − 1 119 (+0) од,
- засобів ППО − 892 (+0) од,
- літаків − 361 (+0) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 12 193 (+45) од,
- крилатих ракет − 2 398 (+0) од,
- кораблів/катерів − 28 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 20 680 (+57) од,
- спеціальної техніки − 2 577 (+8) од.
Дані уточнюються.