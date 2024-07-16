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ВСУ за сутки отминусовали 1 110 оккупантов и 36 ББМ

Ирина БалачукВторник, 16 июля 2024, 07:18
ВСУ за сутки отминусовали 1 110 оккупантов и 36 ББМ
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили более тысячи оккупантов, сожгли 13 танков, 36 ББМ и 44 артсистемы врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 16.07.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 561 400 (+1 110) человек,
  • танков − 8 227 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин − 15 862 (+36) ед,
  • артиллерийских систем − 15 368 (+44) ед,
  • РСЗО − 1 119 (+0) ед,
  • средств ПВО − 892 (+0) ед,
  • самолетов − 361 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 12 193 (+45) ед,
  • крылатых ракет − 2 398 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 20 680 (+57) ед,
  • специальной техники − 2 577 (+8) ед.

Данные уточняются.

 

Темы: Росcияпотери в войне
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