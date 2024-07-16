ВСУ за сутки отминусовали 1 110 оккупантов и 36 ББМ
Вторник, 16 июля 2024, 07:18
Силы обороны за минувшие сутки обезвредили более тысячи оккупантов, сожгли 13 танков, 36 ББМ и 44 артсистемы врага.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 16.07.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 561 400 (+1 110) человек,
- танков − 8 227 (+13) ед,
- боевых бронированных машин − 15 862 (+36) ед,
- артиллерийских систем − 15 368 (+44) ед,
- РСЗО − 1 119 (+0) ед,
- средств ПВО − 892 (+0) ед,
- самолетов − 361 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 12 193 (+45) ед,
- крылатых ракет − 2 398 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 20 680 (+57) ед,
- специальной техники − 2 577 (+8) ед.
Данные уточняются.