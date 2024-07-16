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Ворог концентрує зусилля у бік Нью-Йорка та Північного: на фронті 119 бойових зіткнень

Станіслав ПогоріловВівторок, 16 липня 2024, 08:19
Ворог концентрує зусилля у бік Нью-Йорка та Північного: на фронті 119 бойових зіткнень
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби російські війська атакували 10 напрямків, найбільше атак ворога відбулося на Покровському напрямку, на Торецькому окупанти концентрують зусилля у бік Нью-Йорка та Північного, загалом на фронті відбулося 119 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

На Харківському напрямку загалом відбулося 18 бойових зіткнень. Бої точилися біля Вовчанська і Глибокого. Ворог активно задіював для підтримки штурмових дій  авіацію.

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На Куп’янському напрямку кількість атак вчора склала п’ять. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку наші війська відбили вісім атак окупантів в районах населених пунктів Невського Луганської та Тернів Донецької областей.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито сім штурмових дій поблизу Білогорівки Луганської області, Роздолівки, Верхньокам’янського та Спірного Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили шість спроб противника прорвати оборону в районах Григорівки та Часового Яру Донецької області.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак. Концентрував свої зусилля у бік Нью-Йорку та Північного. Підтримував свої дії ударами бомбардувальної та штурмової авіації.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 31 штурмову дію в районах населених пунктів Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес та Яснобродівка Донецької області, де агресор, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Парасковіївки та Карлівки, де ворог 17 разів намагався захопити наші укріплення.

На Времівському напрямку агресор здійснив сім безуспішних штурмів біля Водяного, Костянтинівки та Макарівки Донецької області.

Тричі окупанти безуспішно штурмували наші позиції на Оріхівському напрямку, в районі Малої Токмачки та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Три невдалі штурми ворожої піхоти було відбито українськими воїнами.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Водночас, наші воїни виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Теми: Збройні силивійнаУкраїнаРосія
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