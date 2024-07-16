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Враг концентрирует усилия в сторону Нью-Йорка и Северного: на фронте 119 боевых столкновений

Станислав ПогориловВторник, 16 июля 2024, 08:19
Враг концентрирует усилия в сторону Нью-Йорка и Северного: на фронте 119 боевых столкновений
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки российские войска атаковали 10 направлений, больше всего атак врага произошло на Покровском направлении, на Торецком оккупанты концентрируют усилия в сторону Нью-Йорка и Северного, всего на фронте произошло 119 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

На Харьковском направлении в целом произошло 18 боевых столкновений. Бои шли возле Волчанска и Глубокого. Враг активно задействовал для поддержки штурмовых действий авиацию.

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На Купянском направлении количество атак вчера составило пять. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки на Луганщине.

На Лиманском направлении наши войска отбили восемь атак оккупантов в районах населенных пунктов Невского Луганской и Тернов Донецкой областей.

На Северском направлении Силами обороны отражено семь штурмовых действий вблизи Белогоровки Луганской области, Раздоловки, Верхнекаменского и Спирного Донецкой области.

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На Краматорском направлении Силы обороны остановили шесть попыток противника прорвать оборону в районах Григорьевки и Часового Яра Донецкой области.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак. Концентрировал свои усилия в сторону Нью-Йорка и Северного. Поддерживал свои действия ударами бомбардировочной и штурмовой авиации.

На Покровском направлении нашими защитниками отражено 31 штурмовое действие в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс и Яснобродовка Донецкой области, где агрессор, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Парасковиевки и Карловки, где враг 17 раз пытался захватить наши укрепления.

На Времовском направлении агрессор совершил семь безуспешных штурмов возле Водяного, Константиновки и Макаровки Донецкой области.

Трижды оккупанты безуспешно штурмовали наши позиции на Ореховском направлении, в районе Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Три неудачных штурма вражеской пехоты были отбиты украинскими воинами.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В то же время, наши воины истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

Темы: Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
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