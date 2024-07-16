Росіяни зранку вдарили по ринку і бізнес-центру в Херсоні, є руйнування – ОВА

Російські війська вранці, 16 липня обстріляли один з ринків у Херсоні, у результаті чого є пошкодження, громадяни не постраждали.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Facebook

Пряма мова Прокудіна: "Черговий день, який розпочався для Херсона із канонади російських обстрілів. З самого ранку окупанти вдарили по одному з ринків у місті".

Реклама:

Деталі: За його словами, ворожим вогнем пошкоджено бізнес-центр та торговельні приміщення. Постраждалих серед херсонців немає.

Прокудін перед цим повідомляв, що минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Садове, Кізомис, Антонівка, Михайлівка, Велетенське, Антонівка, Токарівка, Одрадокам'янка, Софіївка, Берислав, Бургунка, Львове, Милове, Нововоронцовка, Зміївка та місто Херсон.

ВІДЕО ДНЯ

Російські військові поцілили в дошкільний навчальний заклад та адмінбудівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Пошкоджено господарчу споруду, гараж та приватні автомобілі.

Через російську агресію 6 людей дістали поранення.