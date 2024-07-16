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Россияне утром ударили по рынку и бизнес-центру в Херсоне, есть разрушения – ОВА

Станислав ПогориловВторник, 16 июля 2024, 09:19
Россияне утром ударили по рынку и бизнес-центру в Херсоне, есть разрушения – ОВА
Фото: скриншот с видео

Российские войска утром, 16 июля обстреляли один из рынков в Херсоне, в результате чего есть повреждения, граждане не пострадали.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Facebook

Прямая речь Прокудина: "Очередной день, который начался для Херсона с канонады российских обстрелов. С самого утра оккупанты ударили по одному из рынков в городе".

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Детали: По его словам, вражеским огнем повреждены бизнес-центр и торговые помещения. Пострадавших среди херсонцев нет.

Прокудин перед этим сообщал, что за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Садовое, Кизомыс, Антоновка, Михайловка, Велетенское, Антоновка, Токаревка, Одрадокаменка, Софиевка, Берислав, Бургунка, Львове, Милово, Нововоронцовка, Змиевка и город Херсон.

ВИДЕО ДНЯ

Российские военные попали в дошкольное учебное заведение и админздание; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности многоэтажку и 15 частных домов. Повреждены хозяйственная постройка, гараж и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.

Темы: Херсонская областьобстрелвойна
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