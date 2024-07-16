Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Атака "Шахедів": на Київщині упали уламки, пошкоджені будівлі, горіла стерня

Ірина БалачукВівторок, 16 липня 2024, 09:23
Атака Шахедів: на Київщині упали уламки, пошкоджені будівлі, горіла стерня
Фото ілюстративне з Facebook ДСНС

Під час нічної дронової атаки на Київщині працювали сили ППО, уламки збитих "Шахедів" упали на приватне подвір’я, горіла стерня, пошкоджені нежитлові будівлі.

Джерело: голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook

Пряма мова Кравченка: "Вночі ворог атакував наш регіон ударними дронами. Сигнал повітряної тривоги оголошувався двічі і тривав майже всю ніч. В області працювали сили ППО. Падіння уламків дронів фіксуються в 2 районах".

Реклама:

Деталі: Голова ОВА учтонив, що в одному з населених пунктів уламки впали на приватне подвірʼя, сталося загоряння стерні. Пожежу уже загасили. Також пошкоджено дві нежитлові будівлі, зокрема вибиті вікна, посічені фасади.

Крім того, зафіксували падіння уламків поза межами населених пунктів на відкритій місцевості.

"Об’єкти цивільної та критичної інфраструктури не пошкоджені. Постраждалих немає", − підсумував Кравченко.

Теми: ШахедКиївська областьППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

футболДинамо - Партизан. Кваліфікація Ліги чемпіонів. ОНЛАЙН

фото, мапаЗСУ суттєво пошкодили російський пором "Славянин" у порту "Кавказ" - Генштаб

фотоСБУ затримала колишнього тележурналіста, який закликав до збройного спротиву мобілізації

Яхта Медведчука перебуває в Хорватії під безстроковим арештом - Офіс генпрокурора

Гарріс обійшла Байдена у новому опитуванні щодо перспектив перемогти Трампа

Рада на місяць пішла на "канікули": зміну кадрів у Кабміні відклали – джерело

Усі новини...
Шахед
Від початку доби вже два російські "Шахеди" полетіли в Білорусь. Там підняли авіацію
Російський "Шахед" пролетів 350 км над Білоруссю - Гаюн
Військові збили чотири "Шахеди", а п'ятий полетів до Білорусі
Останні новини
21:38
відеоПобачив вибухонебезпечне "яблуко": школяр запобіг можливій трагедії на Київщині
21:37
відеоЗеленський: Наближаємось до застосування своїх ракет
21:31
Лівий блок у парламенті Франції нарешті узгодив кандидата в прем’єри
21:25
Схеми: Росіяни розгорнули нову військову базу за 200 км від лінії фронту
20:59
Відновити усі пошкоджені росіянами енергооб'єкти до зими не вийде - Бойко
20:50
Пенсіонера, який надіслав вибухівку в посольство України, посадили на 18 років
20:50
футболДинамо - Партизан. Кваліфікація Ліги чемпіонів. ОНЛАЙН
20:41
Відступ 125-ї бригади на Харківщині: ДБР почало "смикати" командування прямо з позицій
20:15
БЕБ каже, що в 6 разів збільшило відшкодування збитків державі
20:05
Росіяни атакували Кіндійку на Херсонщині, поранений 69-річний чоловік
Усі новини...
Реклама:
Реклама: