Атака "Шахедов": на Киевщине упали обломки, повреждены здания, горела стерня

Во время ночной дроновой атаки на Киевщине работали силы ПВО, обломки сбитых "Шахедов" упали на частный двор, горела стерня, повреждены нежилые здания.

Источник: глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook

Прямая речь Кравченко: "Ночью враг атаковал наш регион ударными дронами. Сигнал воздушной тревоги объявлялся дважды и продолжался почти всю ночь. В области работали силы ПВО. Падение обломков дронов фиксируются в 2 районах".

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Детали: Глава ОВА уточнил, что в одном из населенных пунктов обломки упали на частный двор, произошло возгорание стерни. Пожар уже потушили. Также повреждены два нежилых здания, в частности выбиты окна, посечены фасады.

Кроме того, зафиксировали падение обломков за пределами населенных пунктов на открытой местности.

"Объекты гражданской и критической инфраструктуры не повреждены. Пострадавших нет", − подытожил Кравченко.