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Атака "Шахедов": на Киевщине упали обломки, повреждены здания, горела стерня

Ирина БалачукВторник, 16 июля 2024, 09:23
Атака Шахедов: на Киевщине упали обломки, повреждены здания, горела стерня
Фото иллюстративное из Facebook ГСЧС

Во время ночной дроновой атаки на Киевщине работали силы ПВО, обломки сбитых "Шахедов" упали на частный двор, горела стерня, повреждены нежилые здания.

Источник: глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook

Прямая речь Кравченко: "Ночью враг атаковал наш регион ударными дронами. Сигнал воздушной тревоги объявлялся дважды и продолжался почти всю ночь. В области работали силы ПВО. Падение обломков дронов фиксируются в 2 районах".

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Детали: Глава ОВА уточнил, что в одном из населенных пунктов обломки упали на частный двор, произошло возгорание стерни. Пожар уже потушили. Также повреждены два нежилых здания, в частности выбиты окна, посечены фасады.

Кроме того, зафиксировали падение обломков за пределами населенных пунктов на открытой местности.

"Объекты гражданской и критической инфраструктуры не повреждены. Пострадавших нет", − подытожил Кравченко.

Темы: ШахедКиевская областьПВО
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