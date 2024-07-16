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Орбан запропонував ЄС відновити дипломатичні відносини з Росією − ЗМІ

Ірина Балачук, Ірина КутєлєваВівторок, 16 липня 2024, 09:58
Орбан запропонував ЄС відновити дипломатичні відносини з Росією − ЗМІ
Орбан під час зустрічі з главою Росії Володимиром Путіним у липні в Москві. Фото з Facebook Орбана

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після свого "мирного турне" запропонував голові Європейської ради Шарлю Мішелю відновити дипломатичні відносини з РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання Bild

Деталі: Орбан написав Мішелю листа, в якому навів свою "коротку оцінку" нещодавніх переговорів із лідерами України, Росії, Китаю, Туреччини та Дональдом Трампом та додав "деякі пропозиції для вашого розгляду".

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Зокрема, угорський прем’єр вважає, що "інтенсивність військового конфлікту" в Україні "в найближчому майбутньому радикально посилиться".

У своєму листі Орбан закликає провести переговори із Китаєм щодо "мирної конференції", відновити дипломатичні відносини із Росією і розпочати "політичний наступ" на країни Глобального Півдня, чию "повагу ми втратили через нашу позицію щодо війни в Україні".

Також угорський прем’єр пише про свої переговори З Трампом і критикує чинного президента Джо Байдена, який, як стверджує Орбан, "не в змозі змінити нинішню провоєнну політику США, і тому не можна очікувати, що він почне нову політику".

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Також у листі він вихваляє Трампа і висловлює впевненість, що після перемоги на виборах той "не буде чекати своєї інавгурації, а буде готовий негайно виступити як мирний посередник", бо нібито "має для цього детальні та обґрунтовані плани".

Разом з тим Орбан попереджає, що перемога Трампа на виборах дорого коштуватиме ЄС.

"Я більш ніж переконаний, що в разі ймовірної перемоги президента Трампа фінансовий тягар між США та ЄС суттєво зміниться на користь ЄС, коли йдеться про фінансову підтримку України", − пише угорський прем’єр.

Передісторія:

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Теми: ОрбанЄСРосіядипломатичні відносини
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