Орбан предложил ЕС восстановить дипломатические отношения с Россией − СМИ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после своего "мирного турне" предложил главе Европейского совета Шарлю Мишелю восстановить дипломатические отношения с Россией.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание Bild
Детали: Орбан написал Мишелю письмо, в котором привел свою "краткую оценку" недавних переговоров с лидерами Украины, России, Китая, Турции и Дональдом Трампом и добавил "некоторые предложения для вашего рассмотрения".
В частности, венгерский премьер считает, что "интенсивность военного конфликта" в Украине "в ближайшем будущем радикально усилится".
В своем письме Орбан призывает провести переговоры с Китаем о "мирной конференции", восстановить дипломатические отношения с Россией и начать "политическое наступление" на страны Глобального Юга, чье "уважение мы потеряли из-за нашей позиции относительно войны в Украине".
Также венгерский премьер пишет о своих переговорах с Трампом и критикует действующего президента Джо Байдена, который, как утверждает Орбан, "не в состоянии изменить нынешнюю провоенную политику США, и поэтому нельзя ожидать, что он начнет новую политику".
Также в письме он восхваляет Трампа и выражает уверенность, что после победы на выборах тот "не будет ждать своей инаугурации, а будет готов немедленно выступить как мирный посредник", потому что якобы "имеет для этого детальные и обоснованные планы".
Вместе с тем Орбан предупреждает, что победа Трампа на выборах дорого будет стоить ЕС.
"Я более чем убежден, что в случае вероятной победы президента Трампа финансовое бремя между США и ЕС существенно изменится в пользу ЕС, когда речь идет о финансовой поддержке Украины", − пишет венгерский премьер.
Предыстория:
- Ранее политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан рассказал, что "план Орбана сейчас лежит на столе каждого лидера ЕС".
- Юридическая служба Евросоюза ранее установила, что переговоры венгерского премьера с Путиным противоречит договорам ЕС.
- По данным СМИ, государства Европейского Союза рассматривают различные варианты наказаний для Венгрии из-за несогласованного визита в Россию.
Читайте также: Безнаказанный Орбан: как Венгрия "во главе" ЕС ломает правила в переговорах об Украине