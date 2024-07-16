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Орбан предложил ЕС восстановить дипломатические отношения с Россией − СМИ

Ирина Балачук, Ирина КутелеваВторник, 16 июля 2024, 09:58
Орбан предложил ЕС восстановить дипломатические отношения с Россией − СМИ
Орбан во время встречи с главой России Владимиром Путиным в июле в Москве. Фото из Facebook Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после своего "мирного турне" предложил главе Европейского совета Шарлю Мишелю восстановить дипломатические отношения с Россией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание Bild

Детали: Орбан написал Мишелю письмо, в котором привел свою "краткую оценку" недавних переговоров с лидерами Украины, России, Китая, Турции и Дональдом Трампом и добавил "некоторые предложения для вашего рассмотрения".

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В частности, венгерский премьер считает, что "интенсивность военного конфликта" в Украине "в ближайшем будущем радикально усилится".

В своем письме Орбан призывает провести переговоры с Китаем о "мирной конференции", восстановить дипломатические отношения с Россией и начать "политическое наступление" на страны Глобального Юга, чье "уважение мы потеряли из-за нашей позиции относительно войны в Украине".

Также венгерский премьер пишет о своих переговорах с Трампом и критикует действующего президента Джо Байдена, который, как утверждает Орбан, "не в состоянии изменить нынешнюю провоенную политику США, и поэтому нельзя ожидать, что он начнет новую политику".

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Также в письме он восхваляет Трампа и выражает уверенность, что после победы на выборах тот "не будет ждать своей инаугурации, а будет готов немедленно выступить как мирный посредник", потому что якобы "имеет для этого детальные и обоснованные планы".

Вместе с тем Орбан предупреждает, что победа Трампа на выборах дорого будет стоить ЕС.

"Я более чем убежден, что в случае вероятной победы президента Трампа финансовое бремя между США и ЕС существенно изменится в пользу ЕС, когда речь идет о финансовой поддержке Украины", − пишет венгерский премьер.

Предыстория:

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Темы: ОрбанЕСРосcиядипломатические отношения
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