США підтримують ініціативу України залучити РФ до другого Саміту миру – Держдеп
Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати підтримають Україні в ініціативі залучити Росію до другого Саміту миру, про що Вашингтон говорив із Києвом.
Джерело: "Європейська правда"
Пряма мова: "Це те (можливість запрошення РФ на Саміт миру – ред.), що ми з ними обговорювали... Як їхній партнер та прихильник, ми підтримаємо їх, якщо це той шлях, який вони оберуть. Ми завжди давали це зрозуміти".
Деталі: Представник Держдепу зазначив, що будь-які рішення щодо дипломатичних переговорів – це рішення, які має ухвалювати Україна, а не Сполучені Штати чи будь-яка інша країна, яка не є стороною конфлікту.
Втім, додав він, досі РФ не демонструвала, що вона готова до справжньої дипломатії.
"Це було зрозуміло на початку цієї війни, коли ми вдавалися до дипломатії, а Кремль від неї відмовився та вторгся (до України), і це, схоже, залишається вірним і сьогодні", – зауважив Міллер.
За його словами, між Україною та Росією в цій війні є фундаментальна різниця в тому, що одна сторона є агресором, а інша – жертвою, і тому США дивляться на жертву інакше, ніж на агресора.
"Саме Росія розпочала цю війну, Росія окупувала території України, Росія продовжує наступати, і Росія могла б закінчити конфлікт сьогодні, відійшовши назад до своїх кордонів", – наголосив Міллер.
Передісторія:
- Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що представники Росії мають бути присутніми на другому Саміті миру.
- Раніше заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив повідомив, що Україна прагне провести другий Саміт миру до кінця поточного року.
- Нагадаємо, учасники Глобального саміту миру, що проходив у червні у Швейцарії, оприлюднили спільне комюніке про основи миру.
Читайте також: Що змінить Саміт миру. Пояснюємо реальні наслідки, плюси та загрози після зустрічі у Швейцарії