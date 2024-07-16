США підтримують ініціативу України залучити РФ до другого Саміту миру – Держдеп

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати підтримають Україні в ініціативі залучити Росію до другого Саміту миру, про що Вашингтон говорив із Києвом.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова: "Це те (можливість запрошення РФ на Саміт миру – ред.), що ми з ними обговорювали... Як їхній партнер та прихильник, ми підтримаємо їх, якщо це той шлях, який вони оберуть. Ми завжди давали це зрозуміти".

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Деталі: Представник Держдепу зазначив, що будь-які рішення щодо дипломатичних переговорів – це рішення, які має ухвалювати Україна, а не Сполучені Штати чи будь-яка інша країна, яка не є стороною конфлікту.

Втім, додав він, досі РФ не демонструвала, що вона готова до справжньої дипломатії.

"Це було зрозуміло на початку цієї війни, коли ми вдавалися до дипломатії, а Кремль від неї відмовився та вторгся (до України), і це, схоже, залишається вірним і сьогодні", – зауважив Міллер.

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За його словами, між Україною та Росією в цій війні є фундаментальна різниця в тому, що одна сторона є агресором, а інша – жертвою, і тому США дивляться на жертву інакше, ніж на агресора.

"Саме Росія розпочала цю війну, Росія окупувала території України, Росія продовжує наступати, і Росія могла б закінчити конфлікт сьогодні, відійшовши назад до своїх кордонів", – наголосив Міллер.

Передісторія:

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що представники Росії мають бути присутніми на другому Саміті миру.

Раніше заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив повідомив, що Україна прагне провести другий Саміт миру до кінця поточного року.

Нагадаємо, учасники Глобального саміту миру, що проходив у червні у Швейцарії, оприлюднили спільне комюніке про основи миру.

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