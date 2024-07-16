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США підтримують ініціативу України залучити РФ до другого Саміту миру – Держдеп

Андрій Синявський, Станіслав ПогоріловВівторок, 16 липня 2024, 10:52
США підтримують ініціативу України залучити РФ до другого Саміту миру – Держдеп
Метью Міллер, фото: Getty Images

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати підтримають Україні в ініціативі залучити Росію до другого Саміту миру, про що Вашингтон говорив із Києвом.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова: "Це те (можливість запрошення РФ на Саміт миру – ред.), що ми з ними обговорювали... Як їхній партнер та прихильник, ми підтримаємо їх, якщо це той шлях, який вони оберуть. Ми завжди давали це зрозуміти".

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Деталі: Представник Держдепу зазначив, що будь-які рішення щодо дипломатичних переговорів – це рішення, які має ухвалювати Україна, а не Сполучені Штати чи будь-яка інша країна, яка не є стороною конфлікту.

Втім, додав він, досі РФ не демонструвала, що вона готова до справжньої дипломатії.

"Це було зрозуміло на початку цієї війни, коли ми вдавалися до дипломатії, а Кремль від неї відмовився та вторгся (до України), і це, схоже, залишається вірним і сьогодні", – зауважив Міллер.

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За його словами, між Україною та Росією в цій війні є фундаментальна різниця в тому, що одна сторона є агресором, а інша – жертвою, і тому США дивляться на жертву інакше, ніж на агресора.

"Саме Росія розпочала цю війну, Росія окупувала території України, Росія продовжує наступати, і Росія могла б закінчити конфлікт сьогодні, відійшовши назад до своїх кордонів", – наголосив Міллер.

Передісторія:

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Теми: УкраїнаРосіямирСША
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