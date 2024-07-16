США поддерживают инициативу Украины привлечь РФ ко второму Саммиту мира - Госдеп

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты поддержат Украину в инициативе привлечь Россию ко второму Саммиту мира, о чем Вашингтон говорил с Киевом.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "Это то (возможность приглашения РФ на Саммит мира - ред.), что мы с ними обсуждали ... Как их партнер и сторонник, мы поддержим их, если это тот путь, который они выберут. Мы всегда давали это понять".

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Детали: Представитель Госдепа отметил, что любые решения относительно дипломатических переговоров - это решения, которые должна принимать Украина, а не Соединенные Штаты или любая другая страна, которая не является стороной конфликта.

Впрочем, добавил он, до сих пор РФ не демонстрировала, что она готова к настоящей дипломатии.

"Это было понятно в начале этой войны, когда мы прибегали к дипломатии, а Кремль от нее отказался и вторгся (в Украину), и это, похоже, остается верным и сегодня", – отметил Миллер.

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По его словам, между Украиной и Россией в этой войне есть фундаментальная разница в том, что одна сторона является агрессором, а другая – жертвой, и поэтому США смотрят на жертву иначе, чем на агрессора.

"Именно Россия начала эту войну, Россия оккупировала территории Украины, Россия продолжает наступать, и Россия могла бы закончить конфликт сегодня, отойдя обратно к своим границам", – подчеркнул Миллер.

Предыстория:

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на втором Саммите мира.

Ранее заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина стремится провести второй Саммит мира до конца текущего года.

Напомним, участники Глобального саммита мира, который проходил в июне в Швейцарии, обнародовали совместное коммюнике об основах мира.

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