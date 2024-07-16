Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

США поддерживают инициативу Украины привлечь РФ ко второму Саммиту мира - Госдеп

Андрей Синявский, Станислав ПогориловВторник, 16 июля 2024, 10:52
США поддерживают инициативу Украины привлечь РФ ко второму Саммиту мира - Госдеп
Мэтью Миллер, фото: Getty Images

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты поддержат Украину в инициативе привлечь Россию ко второму Саммиту мира, о чем Вашингтон говорил с Киевом.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "Это то (возможность приглашения РФ на Саммит мира - ред.), что мы с ними обсуждали ... Как их партнер и сторонник, мы поддержим их, если это тот путь, который они выберут. Мы всегда давали это понять".

Реклама:

Детали: Представитель Госдепа отметил, что любые решения относительно дипломатических переговоров - это решения, которые должна принимать Украина, а не Соединенные Штаты или любая другая страна, которая не является стороной конфликта.

Впрочем, добавил он, до сих пор РФ не демонстрировала, что она готова к настоящей дипломатии.

"Это было понятно в начале этой войны, когда мы прибегали к дипломатии, а Кремль от нее отказался и вторгся (в Украину), и это, похоже, остается верным и сегодня", – отметил Миллер.

ВИДЕО ДНЯ

По его словам, между Украиной и Россией в этой войне есть фундаментальная разница в том, что одна сторона является агрессором, а другая – жертвой, и поэтому США смотрят на жертву иначе, чем на агрессора.

"Именно Россия начала эту войну, Россия оккупировала территории Украины, Россия продолжает наступать, и Россия могла бы закончить конфликт сегодня, отойдя обратно к своим границам", – подчеркнул Миллер.

Предыстория:

Читайте также: Что изменит Саммит мира. Объясняем реальные последствия, плюсы и угрозы после встречи в Швейцарии

Темы: УкраинаРосcиямирСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве оборвалась канатная дорога через Днепр: продолжаются поиски человека

Кличко: Зеленскому придется прибегнуть к референдуму в случае территориального компромисса с РФ

"Укрэнерго" отменяет графики отключения света с 12:00 до 15:00

Трамп рассказал о "прекрасной записке" от лидера Китая после покушения

Усадьбу Зеленских снесли несмотря на ее арест - прокуратура

Киевщина: из-за обломков дронов повреждены дома и горела трава

Все новости...
Украина
Индии не понравились слова Зеленского о встрече Моди и Путина, когда бомбили "Охматдет"
Враг концентрирует усилия в сторону Нью-Йорка и Северного: на фронте 119 боевых столкновений
ISW проанализировал украинские и российские требования мирного плана
Последние новости
15:29
В Польше упал легкий самолет: пилот погиб
15:23
Австралия предупреждает о вредоносных веб-сайтах после киберсбоя
15:20
Майор застрелил пограничника в тернопольском отеле
15:07
ФутболЗабарный продлил контракт с "Борнмутом"
15:05
В Киеве оборвалась канатная дорога через Днепр: продолжаются поиски человека
14:42
Си Цзиньпин пообещал налоговую реформу и поддержку местным органам власти Китая
14:26
фотоРВА: Россияне атаковали Никопольщину боеприпасами с флешетами - тысячами острых пуль
13:59
В МОН рассказали, сколько поступающих в этом году смогут получить гранты на обучение
13:52
фотоНа фронте погиб доброволец из Польши
13:34
Эквадор и Чили заключили новое нефтяное соглашение
Все новости...
Реклама:
Реклама: