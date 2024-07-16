США поддерживают инициативу Украины привлечь РФ ко второму Саммиту мира - Госдеп
Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты поддержат Украину в инициативе привлечь Россию ко второму Саммиту мира, о чем Вашингтон говорил с Киевом.
Источник: "Европейская правда"
Прямая речь: "Это то (возможность приглашения РФ на Саммит мира - ред.), что мы с ними обсуждали ... Как их партнер и сторонник, мы поддержим их, если это тот путь, который они выберут. Мы всегда давали это понять".
Детали: Представитель Госдепа отметил, что любые решения относительно дипломатических переговоров - это решения, которые должна принимать Украина, а не Соединенные Штаты или любая другая страна, которая не является стороной конфликта.
Впрочем, добавил он, до сих пор РФ не демонстрировала, что она готова к настоящей дипломатии.
"Это было понятно в начале этой войны, когда мы прибегали к дипломатии, а Кремль от нее отказался и вторгся (в Украину), и это, похоже, остается верным и сегодня", – отметил Миллер.
По его словам, между Украиной и Россией в этой войне есть фундаментальная разница в том, что одна сторона является агрессором, а другая – жертвой, и поэтому США смотрят на жертву иначе, чем на агрессора.
"Именно Россия начала эту войну, Россия оккупировала территории Украины, Россия продолжает наступать, и Россия могла бы закончить конфликт сегодня, отойдя обратно к своим границам", – подчеркнул Миллер.
Предыстория:
- Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на втором Саммите мира.
- Ранее заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина стремится провести второй Саммит мира до конца текущего года.
- Напомним, участники Глобального саммита мира, который проходил в июне в Швейцарии, обнародовали совместное коммюнике об основах мира.
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