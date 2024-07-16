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Від початку доби вже два російські "Шахеди" полетіли в Білорусь. Там підняли авіацію

Олександр ШумілінВівторок, 16 липня 2024, 11:36
Від початку доби вже два російські Шахеди полетіли в Білорусь. Там підняли авіацію
Фото: Беларускі Гаюн

16 липня уже два російські "Шахеди", які запустили окупанти полетіли на територію Білорусі. Один з них пролетів уже більше 300 км. 

Джерело: аналітичний проєкт "Белорускі Гаюн", Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Дрон-камікадзе типу "Шахед", який зайшов до Білорусі о 8:40 ранку курсом на Наровлю, наразі вже, ймовірно, долетів до Могильова. Йому на перехоплення о 09:15 з аеродрому "Барановичі" було піднято винищувач Су-30 ВПС РБ, а з аеродрому "Мачулищі" о 09:10 вертоліт Мі-24 ВПС РБ".

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Деталі: Аналітики пишуть, що безпілотник кружляє над Білоруссю і загалом пролетів понад 300 км. Це вже 4-й дрон-камікадзе, який увійшов у повітряний простір Білорусі починаючи з 11 липня, і 2-й тільки за 16 липня.

Раніше уночі 16 липня інший "Шахед" зайшов у Білорусь у районі с. Біла Сорока на території Поліського радіаційно-екологічного заповідника і рухався на північ, у напрямку Хойників. Далі БПЛА здійснив поворот на південний схід і, оминувши Брагін, попрямував у бік м.п. Комарин.

О 5 ранку він залишив Білорусь і повернувся на територію України.

ВІДЕО ДНЯ

Повітряні сили ЗСУ повідомили у вівторок, що з вечора 15 липня та протягом доби 16 липня протиповітряною обороною "знищено два ударні БпЛА типу "Shahed", ще два "Шахеди" локаційно втрачено у повітряному просторі Білорусі".

Теми: безпілотникиШахед
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