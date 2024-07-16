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С начала суток уже два российских "Шахеда" полетели в Беларусь. Там подняли авиацию

Александр ШумилинВторник, 16 июля 2024, 11:36
С начала суток уже два российских Шахеда полетели в Беларусь. Там подняли авиацию
Фото: Беларускі Гаюн

16 июля уже два российских "Шахеда", которые запустили оккупанты полетели на территорию Беларуси.

Источник: аналитический проект "Белорускі Гаюн", Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Дрон-камикадзе типа "Шахед", который зашел в Беларусь в 8:40 утра курсом на Наровлю, сейчас уже, вероятно, долетел до Могилева. Ему на перехват в 09:15 с аэродрома "Барановичи" был поднят истребитель Су-30 ВВС РБ, а с аэродрома "Мачулищи" в 09:10 вертолет Ми-24 ВВС РБ".

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Детали: Аналитики пишут, что беспилотник кружит над Беларусью и в целом пролетел более 300 км. Это уже 4-й дрон-камикадзе, который вошел в воздушное пространство Беларуси начиная с 11 июля, и 2-й только за 16 июля.

Ранее ночью 16 июля другой "Шахед" зашел в Беларусь в районе с. Белая Сорока на территории Полесского радиационно-экологического заповедника и двигался на север, в направлении Хойников. Далее БПЛА совершил поворот на юго-восток и, минуя Брагин, направился в сторону г.п. Комарин.

В 5 утра он покинул Беларусь и вернулся на территорию Украины.

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Воздушные силы ВСУ сообщили во вторник, что с вечера 15 июля и в течение суток 16 июля противовоздушной обороной "уничтожено два ударных БПЛА типа "Shahed", еще два "Шахеда" локально потеряны в воздушном пространстве Беларуси".

Темы: беспилотникиШахед
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