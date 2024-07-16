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Київ попередив Білорусь про наслідки через угоди з окупантами Криму

Ірина Кутєлєва, Валентина РоманенкоВівторок, 16 липня 2024, 13:52
Київ попередив Білорусь про наслідки через угоди з окупантами Криму
Андрій Сибіга. фото ОП

Україна попередила Білорусь про наслідки підписання угод з окупаційною "владою" Криму, наголосивши, що це є демонстрацією визнання російської окупації українського півострова.

Джерело: заступник міністра закордонних справ Андрій Сибіга у Facebook, цитує "Європейська правда"

Деталі: За словами Сибіги, українській стороні відомо щонайменше про сім договорів, які підписані регіонами та містами Білорусі з окупаційними "органами влади" в Криму.

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Дипломат поінформував, що у червні місто Вітебськ та Вітебська область уклали "угоди" з окупаційною владою міст українського Криму – Сімферополя та Феодосії, а також "радою міністрів" і "міністерством культури та туризму" Криму та Сакським районом півострова.

Також був підписаний протокол про наміри щодо створення вільної економічної зони Вітебськ – ТОТ Крим.

"Усі факти протиправних дій, які становлять загрозу суверенітету і територіальній цілісності України, чітко фіксуються правоохоронними органами нашої держави. Проводиться відповідне розслідування, за результатами якого причетні не залишаться безкарними і будуть притягнені до правової відповідальності", – наголосив Сибіга.

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Він зазначив, що посадовці, які беруть участь у підготовці та підписанні таких "документів", стануть предметом розгляду для застосування санкційних обмежень партнерами України.

"Кожна злочинна дія проти Української держави та її територіальної цілісності матиме наслідки для  суб’єктів, які нехтують міжнародним правом", – підкреслив представник МЗС.

Передісторія:

  • В 2023 році голова виконавчого комітету Вітебської області Білорусі Александр Суботін підписав угоду про співпрацю з владою анексованого Криму, який офіційний Мінськ визнає територією України.
  • "Крим де-факто – це російський Крим. Після референдуму та де-юре Крим став російським", – казав білоруський диктатор Аляксандр Лукашенко у листопаді 2021 року, додавши, що має цілковите право на відвідування Криму.
  • У липні 2022-го, вже після початку повномасштабної війни РФ проти України, Лукашенко заявив, що він де-факто й так визнав утворення "ЛНР" і "ДНР", а також анексію Криму Росією і в разі необхідності видасть відповідний указ.

Теми: Білорусь
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