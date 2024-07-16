Киев предупредил Беларусь о последствиях из-за соглашений с оккупантами Крыма

Украина предупредила Беларусь о последствиях подписания соглашений с оккупационными "властями" Крыма, отметив, что это является демонстрацией признания российской оккупации украинского полуострова.

Источник: заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига в Facebook, цитирует "Европейская правда"

Детали: По словам Сибиги, украинской стороне известно как минимум о семи договорах, подписанных регионами и городами Беларуси с оккупационными "органами власти" в Крыму.

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Дипломат сообщил, что в июне город Витебск и Витебская область заключили "соглашения" с оккупационными властями городов украинского Крыма – Симферополя и Феодосии, а также "советом министров" и "министерством культуры и туризма" Крыма и Сакским районом полуострова.

Также был подписан протокол о намерениях по созданию свободной экономической зоны Витебск – ВОТ Крым.

"Все факты противоправных действий, которые представляют угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины, четко фиксируются правоохранительными органами нашего государства. Проводится соответствующее расследование, по результатам которого причастные не останутся безнаказанными и будут привлечены к правовой ответственности", – подчеркнул Сибига.

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Он отметил, что должностные лица, участвующие в подготовке и подписании таких "документов", станут предметом рассмотрения для применения санкционных ограничений партнерами Украины.

"Каждое преступное действие против Украинского государства и его территориальной целостности будет иметь последствия для субъектов, которые пренебрегают международным правом", – подчеркнул представитель МИД.

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