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Киев предупредил Беларусь о последствиях из-за соглашений с оккупантами Крыма

Ирина Кутелева, Валентина РоманенкоВторник, 16 июля 2024, 13:52
Киев предупредил Беларусь о последствиях из-за соглашений с оккупантами Крыма
Андрей Сибига. фото ОП

Украина предупредила Беларусь о последствиях подписания соглашений с оккупационными "властями" Крыма, отметив, что это является демонстрацией признания российской оккупации украинского полуострова.

Источник: заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига в Facebook, цитирует "Европейская правда"

Детали: По словам Сибиги, украинской стороне известно как минимум о семи договорах, подписанных регионами и городами Беларуси с оккупационными "органами власти" в Крыму.

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Дипломат сообщил, что в июне город Витебск и Витебская область заключили "соглашения" с оккупационными властями городов украинского Крыма – Симферополя и Феодосии, а также "советом министров" и "министерством культуры и туризма" Крыма и Сакским районом полуострова.

Также был подписан протокол о намерениях по созданию свободной экономической зоны Витебск – ВОТ Крым.

"Все факты противоправных действий, которые представляют угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины, четко фиксируются правоохранительными органами нашего государства. Проводится соответствующее расследование, по результатам которого причастные не останутся безнаказанными и будут привлечены к правовой ответственности", – подчеркнул Сибига.

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Он отметил, что должностные лица, участвующие в подготовке и подписании таких "документов", станут предметом рассмотрения для применения санкционных ограничений партнерами Украины.

"Каждое преступное действие против Украинского государства и его территориальной целостности будет иметь последствия для субъектов, которые пренебрегают международным правом", – подчеркнул представитель МИД.

Предыстория:

  • В 2023 году председатель исполнительного комитета Витебской области Беларуси Александр Субботин подписал соглашение о сотрудничестве с властями аннексированного Крыма, который официальный Минск признает территорией Украины.
  • "Крым де-факто – это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским", – говорил белорусский диктатор Александр Лукашенко в ноябре 2021 года, добавив, что имеет полное право на посещение Крыма.
  • В июле 2022-го, уже после начала полномасштабной войны РФ против Украины, Лукашенко заявил, что он де-факто и так признал образование "ЛНР" и "ДНР", а также аннексию Крыма Россией и в случае необходимости издаст соответствующий указ.

Темы: Беларусь
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