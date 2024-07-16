Рада скасувала переведення годинників на літній час

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про обчислення часу в Україні, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки.

Джерело: народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк

Пряма мова: "Парламент прийняв 4201 про відміну переведення часу в Україні з зимового на літній".

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Деталі: Законопроєкт підтримав в цілому 261 нардеп.

Железняк пояснив, що в цьому році ми ще в останню неділю (27-го) жовтня переведемо стрілки на зимовий час і далі вже переведення на літній час з 2025-го та далі не буде.

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