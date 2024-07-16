Рада отменила перевод часов на летнее время
Вторник, 16 июля 2024, 14:58
Верховная Рада поддержала в целом законопроект об исчислении времени в Украине, который предусматривает отмену в Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот.
Источник: народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк
Прямая речь: "Парламент принял 4201 об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее".
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Детали: Законопроект поддержал в целом 261 нардеп.
Железняк объяснил, что в этом году мы еще в последнее воскресенье (27-го) октября переведем стрелки на зимнее время и дальше уже перевод на летнее время с 2025-го и дальше не будет.
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