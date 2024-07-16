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ГУР і кіберволонтери атакували майже 100 веб-ресурсів Росії

Валентина РоманенкоВівторок, 16 липня 2024, 15:06
ГУР і кіберволонтери атакували майже 100 веб-ресурсів Росії
ілюстрація ГУР

15 липня волонтерська хакерська спільнота спільно з кіберфахівцями ГУР МО України атакувала близько 100 веб-ресурсів у просторі держави-агресора Росії.

Джерело: пресслужба ГУР

Деталі: Станом на 16 липня з переліку атакованих російських сайтів продовжують "лежати" 39.

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Зазначається, що кібератака була спрямована на знищення внутрішньої інформації компаній, які обслуговують причетних до ведення війни проти України клієнтів з державного сектору Росії.

Зокрема, ураження зазнали:

"MITgroup" — група компаній, яка займається розробкою корпоративних веб-сайтів.

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Теми: хакериГУР
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