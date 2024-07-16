ГУР и киберволонтеры атаковали почти 100 веб-ресурсов России

15 июля волонтерское хакерское сообщество совместно с киберспециалистами ГУР МО Украины атаковало около 100 веб-ресурсов в пространстве государства-агрессора России.

Источник: пресс-служба ГУР

Детали: По состоянию на 16 июля из перечня атакованных российских сайтов продолжают "лежать" 39.

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Отмечается, что кибератака была направлена на уничтожение внутренней информации компаний, обслуживающих причастных к ведению войны против Украины клиентов из государственного сектора России.

В частности, атаке подверглись:

"MITgroup" - группа компаний, которая занимается разработкой корпоративных веб-сайтов.

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"Пермский завод промоборудования" - предприятие, которое производит и поставляет подъемное оборудование для промышленных объектов.

"Объединенные крановые технологии" - торгово-производственная компания по изготовлению и реализации грузоподъемного оборудования.

"РУМОС-ЛАДА" - дилер автомобилей LADA.