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Задуми росіян, комплектація бригад, виробництво зброї: Зеленський провів Ставку

Валентина РоманенкоВівторок, 16 липня 2024, 15:27
Задуми росіян, комплектація бригад, виробництво зброї: Зеленський провів Ставку
Зеленський. ілюстративне фото ОП

Президент Володимир Зеленський 16 липня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому розглядади ситуацію на фронті, питання комплектації бригад для ротації та виробництва зброї.

Джерело: глава держави у Telegram

Пряма мова: "Була доповідь головкома Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках: Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Куп’янськ, Вовчанськ та всі інші. Задуми російських військ і наша відповідь на них.

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Багато часу присвятили темі комплектації бригад для ротації на найскладніших ділянках: люди, зброя, військова техніка, належне матеріально-технічне забезпечення. Доповідав начальник Генштабу Анатолій Баргилевич.

Інша велика тема – озброєння. Весь перелік власного виробництва – снаряди, дрони, техніка, а також надходження від партнерів. Працюємо з ними на всіх рівнях, щоб оперативно усувати всі перепони та пришвидшувати постачання".

Теми: ставкаЗеленський
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