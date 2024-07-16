Задуми росіян, комплектація бригад, виробництво зброї: Зеленський провів Ставку

Президент Володимир Зеленський 16 липня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому розглядади ситуацію на фронті, питання комплектації бригад для ротації та виробництва зброї.

Джерело: глава держави у Telegram

Пряма мова: "Була доповідь головкома Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках: Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Куп’янськ, Вовчанськ та всі інші. Задуми російських військ і наша відповідь на них.

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Багато часу присвятили темі комплектації бригад для ротації на найскладніших ділянках: люди, зброя, військова техніка, належне матеріально-технічне забезпечення. Доповідав начальник Генштабу Анатолій Баргилевич.

Інша велика тема – озброєння. Весь перелік власного виробництва – снаряди, дрони, техніка, а також надходження від партнерів. Працюємо з ними на всіх рівнях, щоб оперативно усувати всі перепони та пришвидшувати постачання".