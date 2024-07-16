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Замыслы россиян, комплектация бригад, производство оружия: Зеленский провел Ставку

Валентина РоманенкоВторник, 16 июля 2024, 15:27
Замыслы россиян, комплектация бригад, производство оружия: Зеленский провел Ставку
Зеленский. иллюстративное фото ОП

Президент Владимир Зеленский 16 июля провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором рассматривал ситуацию на фронте, вопрос комплектации бригад для ротации и производства оружия.

Источник: глава государства в Telegram

Прямая речь: "Был доклад главкома Александра Сырского о ситуации на основных направлениях: Покровск, Торецк, Часов Яр, Купянск, Волчанск и все остальные. Замыслы российских войск и наш ответ на них.

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Много времени посвятили теме комплектации бригад для ротации на самых сложных участках: люди, оружие, военная техника, надлежащее материально-техническое обеспечение. Докладывал начальник Генштаба Анатолий Баргилевич.

Другая большая тема - вооружение. Весь перечень собственного производства - снаряды, дроны, техника, а также поступления от партнеров. Работаем с ними на всех уровнях, чтобы оперативно устранять все преграды и ускорять поставки".

Темы: ставкаЗеленский
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