Від початку доби на фронті 65 боєзіткнень. Найбільше на Покровському та Курахівському напрямках

Від початку доби 16 липня на фронті відбулося 65 бойових зіткнень. Найбільш активним ворог був на Покровському напрямку, а також активізував зусилля на Курахівському.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 16.00 вівторка

Деталі: Повідомляється, що з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно росіяни завдали 12 авіаударів із використанням 25 КАБів. Крім того, на Харківському напрямку вони чотири рази атакували оборонні рубежі підрозділів ЗСУ поблизу Вовчанська та Глибокого.

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На Куп’янському напрямку ворог здійснив 8 штурмових дій, на Лиманському – 5, на Сіверському – 7, на Краматорському – 5, на Торецькому напрямку – 6, на Времівському – 2. Також ворог на Оріхівському напрямку намагався прорвати оборону біля Малої Токмачки та Новоандріївки, але успіху не мав.

Дослівно: "На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили найбільшу кількість спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Новоолександрівка, Калинове, Воздвиженка, Прогрес, Новоселівка Перша та Уманське. Сили оборони стримують натиск противника та відбили дев’ять атак, п’ять боєзіткнень - досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

На Курахівському напрямку ворог став активнішим - 12 разів атакував поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки. Вісім боїв завершено, чотири – продовжуються...

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Варто зазначити, що на інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала".