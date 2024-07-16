С начала суток на фронте 65 боестолкновений. Больше всего на Покровском и Кураховском направлениях

С начала суток 16 июля на фронте произошло 65 боевых столкновений. Наиболее активным враг был на Покровском направлении, а также активизировал усилия на Кураховском.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 16.00 вторника

Детали: Сообщается, что со стороны российских городов Белгород и Шебекино россияне нанесли 12 авиаударов с использованием 25 КАБов. Кроме того, на Харьковском направлении они четыре раза атаковали оборонительные рубежи подразделений ВСУ вблизи Волчанска и Глубокого.

Реклама:

На Купянском направлении враг совершил 8 штурмовых действий, на Лиманском - 5, на Северском - 7, на Краматорском - 5, на Торецком направлении - 6, на Времовском - 2. Также враг на Ореховском направлении пытался прорвать оборону возле Малой Токмачки и Новоандреевки, но успеха не имел.

Дословно: "На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили наибольшее количество попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоалександровка, Калиновое, Воздвиженка, Прогресс, Новоселовка Первая и Уманское. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили девять атак, пять боестолкновений - до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении враг стал активнее - 12 раз атаковал вблизи Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки. Восемь боев завершены, четыре - продолжаются...

ВИДЕО ДНЯ

Стоит отметить, что на других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела".