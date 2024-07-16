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12 років за ґратами отримав музикант, який коригував удар РФ про аеродрому в Луцьку

Анастасія ПроцВівторок, 16 липня 2024, 17:49
12 років за ґратами отримав музикант, який коригував удар РФ про аеродрому в Луцьку
фото: Волинська обласна прокуратура

На Волині суд визнав винним у державній зраді чоловіка, який на початку повномасштабного вторгнення коригував вогонь російських військ по військовому аеропорту в Луцьку.

Джерело: Офіс генерального прокурора, Служба безпеки України

Дослівно: "Прокурори у суді довели, що чоловік у 2014 році почав співпрацювати зі спецслужбами РФ. Він виконував завдання зі збору й передачі інформації про Луцький військовий аеродром".

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Деталі: За даними слідства, зловмисником є 38-річний музикант місцевої філармонії, якого Росія дистанційно завербувала ще до початку повномасштабного вторгнення. 

Тоді чоловік приїхав до Москви, де зустрівся зі своїм російським куратором і отримав від нього агентурні завдання.

Перед повномасштабним вторгненням зрадник приховано обійшов периметр військового аеродрому на Волині.

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Повідомляється, що засуджений передавав росіянам інформацію про типи та кількість військових літаків, місця їх дислокації, заплановані тренувальні польоти та особисті дані військових льотчиків.

Крім того, чоловік, доповів і про результати обстрілу аеродрому, здійсненого державою-агресором 24 лютого 2022 року, а також інших об’єктів військової інфраструктури на території Волинської області.

Правоохоронці затримали зловмисника у березні 2022 року. З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив йому 12 років тюрми. На вирок суду засуджений очікував під вартою.

Передісторія:

4 березня 2022 року Служба безпека затримала російського шпигуна, який допомагав коригувати вогонь російських окупантів по Луцькому аеродрому.

Теми: прокуратураСБУВолинська область
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