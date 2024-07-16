12 лет за решеткой получил музыкант, который корректировал удар РФ по аэродрому в Луцке

На Волыни суд признал виновным в государственной измене мужчину, который в начале полномасштабного вторжения корректировал огонь российских войск по военному аэропорту в Луцке.

Источник: Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины

Дословно: "Прокуроры в суде доказали, что мужчина в 2014 году начал сотрудничать со спецслужбами РФ. Он выполнял задачи по сбору и передаче информации о Луцком военном аэродроме".

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Детали: По данным следствия, злоумышленником является 38-летний музыкант местной филармонии, которого Россия дистанционно завербовала еще до начала полномасштабного вторжения.

Тогда мужчина приехал в Москву, где встретился со своим российским куратором и получил от него агентурные задания.

Перед полномасштабным вторжением предатель скрыто обошел периметр военного аэродрома на Волыни.

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Сообщается, что осужденный передавал россиянам информацию о типах и количестве военных самолетов, местах их дислокации, запланированных тренировочных полетах и личных данных военных летчиков.

Кроме того, мужчина, доложил и о результатах обстрела аэродрома, совершенного государством-агрессором 24 февраля 2022 года, а также других объектов военной инфраструктуры на территории Волынской области.

Правоохранители задержали злоумышленника в марте 2022 года. С учетом сотрудничества со следствием суд назначил ему 12 лет тюрьмы. Приговор суда осужденный ожидал под стражей.

Предыстория:

4 марта 2022 года Служба безопасности задержала российского шпиона, который помогал корректировать огонь российских оккупантов по Луцкому аэродрому.