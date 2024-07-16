12 лет за решеткой получил музыкант, который корректировал удар РФ по аэродрому в Луцке
На Волыни суд признал виновным в государственной измене мужчину, который в начале полномасштабного вторжения корректировал огонь российских войск по военному аэропорту в Луцке.
Источник: Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины
Дословно: "Прокуроры в суде доказали, что мужчина в 2014 году начал сотрудничать со спецслужбами РФ. Он выполнял задачи по сбору и передаче информации о Луцком военном аэродроме".
Детали: По данным следствия, злоумышленником является 38-летний музыкант местной филармонии, которого Россия дистанционно завербовала еще до начала полномасштабного вторжения.
Тогда мужчина приехал в Москву, где встретился со своим российским куратором и получил от него агентурные задания.
Перед полномасштабным вторжением предатель скрыто обошел периметр военного аэродрома на Волыни.
Сообщается, что осужденный передавал россиянам информацию о типах и количестве военных самолетов, местах их дислокации, запланированных тренировочных полетах и личных данных военных летчиков.
Кроме того, мужчина, доложил и о результатах обстрела аэродрома, совершенного государством-агрессором 24 февраля 2022 года, а также других объектов военной инфраструктуры на территории Волынской области.
Правоохранители задержали злоумышленника в марте 2022 года. С учетом сотрудничества со следствием суд назначил ему 12 лет тюрьмы. Приговор суда осужденный ожидал под стражей.
Предыстория:
4 марта 2022 года Служба безопасности задержала российского шпиона, который помогал корректировать огонь российских оккупантов по Луцкому аэродрому.