Росіяни атакували Херсон, є постраждалі

Увечері 16 липня російські війська атакували Дніпровський район Херсона з БпЛА, поранення отримав 70-річний чоловік.

Джерело: Херсонська ОВА, голова Херсонської МВА Роман Мрочко

Деталі: За даними місцевої влади, чоловік у лікарні, у стані середньої тяжкості. Йому діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, уламкові поранення.

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На момент атаки він перебував на вулиці.

Оновлено: Пізніше ОВА повідомила, що у Корабельному районі від обстрілів постраждав 67-річний чоловік, який в момент удару перебував на вулиці. Його у стані середньої тяжкості доставили до лікарні.

У потерпілого вибухова травма та уламкове поранення ноги. Лікарі надають йому допомогу.