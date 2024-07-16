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Росіяни атакували Херсон, є постраждалі

Тетяна ОлійникВівторок, 16 липня 2024, 18:52
Росіяни атакували Херсон, є постраждалі
Фото - Getty Images

Увечері 16 липня російські війська атакували Дніпровський район Херсона з БпЛА, поранення отримав 70-річний чоловік.

Джерело: Херсонська ОВА, голова Херсонської МВА Роман Мрочко

Деталі: За даними місцевої влади, чоловік у лікарні, у стані середньої тяжкості. Йому діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, уламкові поранення.

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На момент атаки він перебував на вулиці.

Оновлено: Пізніше ОВА повідомила, що у Корабельному районі від обстрілів постраждав 67-річний чоловік, який в момент удару перебував на вулиці. Його у стані середньої тяжкості доставили до лікарні.

У потерпілого вибухова травма та уламкове поранення ноги. Лікарі надають йому допомогу.

Теми: Херсонобстріл
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