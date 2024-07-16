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Россияне атаковали Херсон, есть пострадавшие

Татьяна ОлейникВторник, 16 июля 2024, 18:52
Россияне атаковали Херсон, есть пострадавшие
Фото - Getty Images

Вечером 16 июля российские войска атаковали Днепровский район Херсона из БПЛА, ранения получил 70-летний мужчина.

Источник: Херсонская ОВА, глава Херсонской МВА Роман Мрочко

Детали: По данным местных властей, мужчина в больнице, в состоянии средней тяжести. Ему диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, обломочные ранения.

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В момент атаки он находился на улице.

Обновлено: Позже ОВА сообщила, что в Корабельном районе от обстрелов пострадал 67-летний мужчина, который в момент удара находился на улице. Его в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

У пострадавшего взрывная травма и обломочное ранение ноги. Врачи оказывают ему помощь.

Темы: Херсонобстрел
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