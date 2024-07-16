Зеленський ініціював законопроєкт щодо позбавлення державних нагород за підтримку РФ

Президент України Володимир Зеленський ініціював законопроєкт щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "мною ініційовано законопроект, який здатен відновити справедливість саме в питаннях про те, кого ми шануємо, а хто внаслідок своїх власних дій втратив право на будь-яку повагу від українців. Це законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України.

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Це стосується тих, хто отримував державні нагороди України, в тому числі Героя України, ордени "За заслуги" та інші, але обрав для себе не Україну – обрав ворога і зараз підтримує Росію так чи інакше або взагалі перебуває на її території.

Потрібен правовий механізм реального позбавлення таких осіб усіх державних нагород України і почесних звань. Вони заслуговують тільки на одне "звання": зрадники. А "нагородою" їм буде відповідальність перед Україною і нашими людьми за все скоєне проти України, проти нашої держави, проти нашої незалежності. Я прошу Верховну Раду розглянути цей законопроект уже найближчим часом".

Деталі: Крім того, глава держави підписав указ про відзначення державними нагородами 266 воїнів різних елементів Сил оборони України.