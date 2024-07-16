Зеленский инициировал законопроект о лишении государственных наград за поддержку РФ

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал законопроект о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "мною инициирован законопроект, способный восстановить справедливость именно в вопросах о том, кого мы уважаем, а кто в результате своих собственных действий потерял право на любое уважение от украинцев. Это законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекса Украины и других законодательных актов Украины о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины.

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Это касается тех, кто получал государственные награды Украины, в том числе Героя Украины, ордена "За заслуги" и другие, но выбрал для себя не Украину – выбрал врага и сейчас поддерживает Россию так или иначе или вообще находится на ее территории.

Нужен правовой механизм реального лишения таких лиц всех государственных наград и почетных званий. Они заслуживают только одного "звания": предатели. А "наградой" им будет ответственность перед Украиной и нашими людьми за все содеянное против Украины, против нашего государства, против нашей независимости. Я прошу Верховную Раду рассмотреть этот законопроект уже в ближайшее время".

Детали: Кроме того, глава государства подписал указ о награждении государственными наградами 266 воинов разных элементов Сил обороны Украины.