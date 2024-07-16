Окупанти вдарили по Покровську: 4 людини поранені

Вдень 16 липня росіяни вдарили трьома авіаційними ракетами по місту Покровськ на Донеччині, через що постраждали 4 людини.

Джерело: Донецька обласна прокуратура, очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Дослівно: "16 липня 2024 року, о 16:15, російська армія здійснила ракетну атаку на м. Покровськ. В зоні ураження опинились приватний сектор та місцеве кладовище".

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фото: Донецька ОВА

Деталі: Зазначається, що внаслідок обстрілу зазнали тілесних ушкоджень четверо містян – двоє чоловіків та двоє жінок віком від 18 до 58 років. У них діагностовано осколкові поранення. Потерпілим надано медичну допомогу.

фото: Донецька ОВА

За попередніми даними, ворог завдав удару трьома авіаційними ракетами "УМПБ Д-30 СН". За словами очільника ОВА, окупанти пошкодили 7 будинків. На місці атаки працюють всі екстрені служби, постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

фото: Донецька ОВА

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.