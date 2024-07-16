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Оккупанты ударили по Покровску: 4 человека ранены

Анастасия ПроцВторник, 16 июля 2024, 19:11
Оккупанты ударили по Покровску: 4 человека ранены
фото: Донецкая областная прокуратура

Днем 16 июля россияне ударили тремя авиационными ракетами по городу Покровск в Донецкой области, из-за чего пострадали 4 человека.

Источник: Донецкая областная прокуратура, глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин 

Дословно: "16 июля 2024 года, в 16:15, российская армия осуществила ракетную атаку на г. Покровск. В зоне поражения оказались частный сектор и местное кладбище".

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ФОТО: ДОНЕЦКАЯ ОВА

Детали: Отмечается, что в результате обстрела получили телесные повреждения четверо горожан - двое мужчин и две женщины в возрасте от 18 до 58 лет. У них диагностированы осколочные ранения. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

 
ФОТО: ДОНЕЦКАЯ ОВА

По предварительным данным, враг нанес удар тремя авиационными ракетами "УМПБ Д-30 СН". По словам главы ОВА, оккупанты повредили 7 домов. На месте атаки работают все экстренные службы, пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

 
ФОТО: ДОНЕЦКАЯ ОВА

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Темы: Донецкая областьракетный удар
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