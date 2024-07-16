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Уряд Латвії виділить 100 тисяч євро на фінансування українських медзакладів

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцВівторок, 16 липня 2024, 20:04
Уряд Латвії виділить 100 тисяч євро на фінансування українських медзакладів
Ілюстративне фото: Getty Images

16 липня уряд Латвії ухвалив виділення 100 тисяч євро на підтримку функціонування українських медичних закладів. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення латвійського МЗС.

Деталі: Відповідно до схваленого проєкту Міністерство закордонних справ уповноважують зробити внесок від імені Латвії для підтримки роботи українських медичних закладів.

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Кошти будуть спрямовані на їхню реконструкцію та забезпечення медичним обладнанням, а також на функціонування та на лікування пацієнтів.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я Латвії у співпраці з українськими колегами та посольствами збирає інформацію про нагальні потреби в ліках, медичних виробах та обладнанні, а також працює над організацією чергової партії пожертвувань для українських закладів охорони здоров'я. 

Нагадаємо, днями Литва перерахувала 1 мільйон євро на відновлення дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.

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Заступник голови представництва ЄС в Україні заявляв, що Євросоюз допоможе з відновленням "Охматдиту".

Теми: Латвіядопомога Україні
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