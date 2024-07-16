Уряд Латвії виділить 100 тисяч євро на фінансування українських медзакладів
16 липня уряд Латвії ухвалив виділення 100 тисяч євро на підтримку функціонування українських медичних закладів.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення латвійського МЗС.
Деталі: Відповідно до схваленого проєкту Міністерство закордонних справ уповноважують зробити внесок від імені Латвії для підтримки роботи українських медичних закладів.
Кошти будуть спрямовані на їхню реконструкцію та забезпечення медичним обладнанням, а також на функціонування та на лікування пацієнтів.
Крім того, Міністерство охорони здоров'я Латвії у співпраці з українськими колегами та посольствами збирає інформацію про нагальні потреби в ліках, медичних виробах та обладнанні, а також працює над організацією чергової партії пожертвувань для українських закладів охорони здоров'я.
Нагадаємо, днями Литва перерахувала 1 мільйон євро на відновлення дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.
Заступник голови представництва ЄС в Україні заявляв, що Євросоюз допоможе з відновленням "Охматдиту".