Уряд Латвії виділить 100 тисяч євро на фінансування українських медзакладів

16 липня уряд Латвії ухвалив виділення 100 тисяч євро на підтримку функціонування українських медичних закладів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення латвійського МЗС.

Деталі: Відповідно до схваленого проєкту Міністерство закордонних справ уповноважують зробити внесок від імені Латвії для підтримки роботи українських медичних закладів.

Реклама:

Кошти будуть спрямовані на їхню реконструкцію та забезпечення медичним обладнанням, а також на функціонування та на лікування пацієнтів.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я Латвії у співпраці з українськими колегами та посольствами збирає інформацію про нагальні потреби в ліках, медичних виробах та обладнанні, а також працює над організацією чергової партії пожертвувань для українських закладів охорони здоров'я.

Нагадаємо, днями Литва перерахувала 1 мільйон євро на відновлення дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.

ВІДЕО ДНЯ

Заступник голови представництва ЄС в Україні заявляв, що Євросоюз допоможе з відновленням "Охматдиту".