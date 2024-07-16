Правительство Латвии выделит 100 тысяч евро на финансирование украинских медучреждений
16 июля правительство Латвии приняло выделение 100 тысяч евро на поддержку функционирования украинских медицинских учреждений.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение латвийского МИД.
Детали: Согласно одобренному проекту Министерство иностранных дел уполномочивают сделать взнос от имени Латвии для поддержки работы украинских медицинских учреждений.
Средства будут направлены на их реконструкцию и обеспечение медицинским оборудованием, а также на функционирование и на лечение пациентов.
Кроме того, Министерство здравоохранения Латвии в сотрудничестве с украинскими коллегами и посольствами собирает информацию о насущных потребностях в лекарствах, медицинских изделиях и оборудовании, а также работает над организацией очередной партии пожертвований для украинских учреждений здравоохранения.
Напомним, на днях Литва перечислила 1 миллион евро на восстановление детской больницы "Охматдет" в Киеве.
Заместитель главы представительства ЕС в Украине заявлял, что Евросоюз поможет с восстановлением "Охматдета".