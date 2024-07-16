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Правительство Латвии выделит 100 тысяч евро на финансирование украинских медучреждений

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцВторник, 16 июля 2024, 20:04
Правительство Латвии выделит 100 тысяч евро на финансирование украинских медучреждений
Иллюстративное фото: Getty Images

16 июля правительство Латвии приняло выделение 100 тысяч евро на поддержку функционирования украинских медицинских учреждений.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение латвийского МИД.

Детали: Согласно одобренному проекту Министерство иностранных дел уполномочивают сделать взнос от имени Латвии для поддержки работы украинских медицинских учреждений.

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Средства будут направлены на их реконструкцию и обеспечение медицинским оборудованием, а также на функционирование и на лечение пациентов.

Кроме того, Министерство здравоохранения Латвии в сотрудничестве с украинскими коллегами и посольствами собирает информацию о насущных потребностях в лекарствах, медицинских изделиях и оборудовании, а также работает над организацией очередной партии пожертвований для украинских учреждений здравоохранения.

Напомним, на днях Литва перечислила 1 миллион евро на восстановление детской больницы "Охматдет" в Киеве.

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Заместитель главы представительства ЕС в Украине заявлял, что Евросоюз поможет с восстановлением "Охматдета".

Темы: Латвияпомощь Украине
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