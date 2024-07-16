Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Єдина з країн ЄС: Угорщина не підписала заяву із засудженням РФ у Радбезі ООН

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцВівторок, 16 липня 2024, 20:41
Єдина з країн ЄС: Угорщина не підписала заяву із засудженням РФ у Радбезі ООН
Ілюстративне фото: Getty Images

Угорщина стала єдиною країною Євросоюзу, яка не підписала спільну заяву пів сотні держав із засудженням РФ у Раді Безпеки ООН.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на перелік підписантів

Деталі: Перелік підписантів оприлюднив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

Реклама:

Росія скликала у вівторок Радбез ООН на тему "Багатостороннє співробітництво в інтересах більш справедливого, демократичного та сталого світового порядку".

У спільній заяві п’яти десятків країн, яку серед держав ЄС не підписала лише Угорщина, сказано, що тема дебатів є ще однією яскравою демонстрацією лицемірства Росії на тлі її брутальної загарбницької війни проти України.

Заява стверджує, що сьогоднішнє засідання не повинно відволікати увагу міжнародної спільноти від кричущих порушень Росією Статуту ООН та зловживань Радою Безпеки ООН.

ВІДЕО ДНЯ

На засіданні Радбезу на рівні міністрів, яке скликала головуюча в цьому органі Росія, та яке веде глава зовнішньополітичного відомства РФ Сергєй Лавров, від ЄС присутній лише керівник МЗС Угорщини Петер Сіярто.

На засіданні Радбезу на рівні міністрів, яке скликала головуюча в цьому органі Росія, та яке веде глава зовнішньополітичного відомства РФ Сергєй Лавров, від ЄС присутній лише керівник МЗС Угорщини Петер Сіярто.

 
Глава МЗС Угорщини виступає на скликаному Росією засіданні Радбезу ООН

Нагадаємо, шість країн ЄС вирішили бойкотувати міністерські зустрічі Євросоюзі на час головування Угорщини на знак протесту проти поведінки угорського прем’єра Віктора Орбана після його "миротворчих" візитів.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скасувала візит колегії комісарів в Угорщину і відкоригувала рівень представництва на засіданнях під угорським головуванням.

Юридична служба Євросоюзу встановила, що переговори угорського прем’єра з правителем Росії суперечать договорам ЄС.

Теми: УгорщинаЄСООН
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Окупанти завдали ударів по Харкову, є загиблий

Міністр оборони Польщі: Україна не вступить до ЄС без вирішення "Волинського питання"

Помста за дружбу з росіянами. "Динамо" розгромило сербський "Партизан" у кваліфікації Ліги Чемпіонів

відеоБайден уперше з’явився на публіці після виявленого ковіду

Перше опитування показало перевагу Гарріс над Трампом

У ДТЕК дали пораду українцям у підготовці до зими: розраховуйте на себе

Усі новини...
Угорщина
Глава МЗС Угорщини зустрівся з Лавровим у США: говорили про Україну
Віцепрезидентка Єврокомісії: Ми не можемо позбавити Угорщину головування у ЄС
Форинти не пахнуть. Як угорські партії посилюють вплив на Закарпатті
Останні новини
06:42
Держдеп США про візит Кулеби до Китаю: Пекін повинен чути про війну напряму від України
06:08
ISW проаналізував пропозицію Думи РФ карати російських солдатів за використання гаджетів
05:20
Окупанти завдали ударів по Харкову, є загиблий
04:40
Франція U-19 – Україна U-19: де дивитися матч Євро-2024
04:18
На Київщині працювала ППО
04:10
Штаб Трампа подав скаргу через передачу Гарріс коштів фонду Байдена – ЗМІ
03:24
Міністр оборони Польщі: Україна не вступить до ЄС без вирішення "Волинського питання"
02:44
Макрон виключив зміну уряду до кінця Олімпіади
02:20
Гарріс: "Я знаю типаж Дональда Трампа"
01:38
Ворог намагається оточити частину угрупування Сил оборони під Прогресом – DeepState
Усі новини...
Реклама:
Реклама: