Єдина з країн ЄС: Угорщина не підписала заяву із засудженням РФ у Радбезі ООН

Угорщина стала єдиною країною Євросоюзу, яка не підписала спільну заяву пів сотні держав із засудженням РФ у Раді Безпеки ООН.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на перелік підписантів

Деталі: Перелік підписантів оприлюднив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

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Росія скликала у вівторок Радбез ООН на тему "Багатостороннє співробітництво в інтересах більш справедливого, демократичного та сталого світового порядку".

У спільній заяві п’яти десятків країн, яку серед держав ЄС не підписала лише Угорщина, сказано, що тема дебатів є ще однією яскравою демонстрацією лицемірства Росії на тлі її брутальної загарбницької війни проти України.

Заява стверджує, що сьогоднішнє засідання не повинно відволікати увагу міжнародної спільноти від кричущих порушень Росією Статуту ООН та зловживань Радою Безпеки ООН.

ВІДЕО ДНЯ

На засіданні Радбезу на рівні міністрів, яке скликала головуюча в цьому органі Росія, та яке веде глава зовнішньополітичного відомства РФ Сергєй Лавров, від ЄС присутній лише керівник МЗС Угорщини Петер Сіярто.

На засіданні Радбезу на рівні міністрів, яке скликала головуюча в цьому органі Росія, та яке веде глава зовнішньополітичного відомства РФ Сергєй Лавров, від ЄС присутній лише керівник МЗС Угорщини Петер Сіярто.

Глава МЗС Угорщини виступає на скликаному Росією засіданні Радбезу ООН

Нагадаємо, шість країн ЄС вирішили бойкотувати міністерські зустрічі Євросоюзі на час головування Угорщини на знак протесту проти поведінки угорського прем’єра Віктора Орбана після його "миротворчих" візитів.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скасувала візит колегії комісарів в Угорщину і відкоригувала рівень представництва на засіданнях під угорським головуванням.

Юридична служба Євросоюзу встановила, що переговори угорського прем’єра з правителем Росії суперечать договорам ЄС.