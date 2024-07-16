Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Единственная из стран ЕС: Венгрия не подписала заявление с осуждением РФ в Совбезе ООН

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцВторник, 16 июля 2024, 20:41
Единственная из стран ЕС: Венгрия не подписала заявление с осуждением РФ в Совбезе ООН
Иллюстративное фото: Getty Images

Венгрия стала единственной страной Евросоюза, которая не подписала совместное заявление полсотни государств с осуждением РФ в Совете Безопасности ООН.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на перечень подписантов

Детали: Россия созвала во вторник Совбез ООН на тему "Многостороннее сотрудничество в интересах более справедливого, демократического и устойчивого мирового порядка".

Реклама:

В совместном заявлении пяти десятков стран, которое среди государств ЕС не подписала только Венгрия, сказано, что тема дебатов является еще одной яркой демонстрацией лицемерия России на фоне ее грубой захватнической войны против Украины.

Заявление утверждает, что сегодняшнее заседание не должно отвлекать внимание международного сообщества от вопиющих нарушений Россией Устава ООН и злоупотреблений Советом Безопасности ООН.

На заседании Совбеза на уровне министров, которое созвала Россия и которое ведет глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров, от ЕС присутствует только руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто.

ВИДЕО ДНЯ
 
Глава МИД Венгрии выступает на созванном Россией заседании Совбеза ООН

Напомним, шесть стран ЕС решили бойкотировать министерские встречи Евросоюзе на время председательства Венгрии в знак протеста против поведения венгерского премьера Виктора Орбана после его "миротворческих" визитов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии комиссаров в Венгрию и откорректировала уровень представительства на заседаниях под венгерским председательством.

Юридическая служба Евросоюза установила, что переговоры венгерского премьера с правителем России противоречат договорам ЕС.

Темы: ВенгрияЕСООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Стефанчук говорит, что Рада не уходит на каникулы: Нардепы займутся другими видами деятельности

Энергетики отменили 24 июля отключение света в дневные часы почти по всей стране

фотоВ Москве взорвали авто с топ-военным, ему оторвало ноги

фото, видео Горела конюшня, повреждены промышленное здание и 5 авто – последствия российского удара по Харькову

Министр обороны Польши: Украина не вступит в ЕС без решения "Волынского вопроса"

Месть за дружбу с россиянами. «Динамо» разгромило сербский „Партизан“ в квалификации Лигы Чемпионов

Все новости...
Венгрия
Глава МИД Венгрии встретился с Лавровым в США: говорили об Украине
Вице-президент Еврокомиссии: Мы не можем лишить Венгрию председательства в ЕС
Форинты не пахнут. Как венгерские партии усиливают влияние на Закарпатье
Последние новости
11:31
видеоВ Киеве женщина выбросила кошку с балкона: животное выжило, но сильно травмировано
11:28
Нацбанк укрепил курс гривны: доллар и евро "просели"
11:09
Бубка и Снуп Догг пронесут олимпийский огонь перед церемонией открытия Игр-2024
11:06
Стефанчук говорит, что Рада не уходит на каникулы: Нардепы займутся другими видами деятельности
11:02
Сырский оценил потери россиян в войне, как три к одному
10:59
Сырский: Украинские дроны попали в около 200 объектов критической инфраструктуры в РФ
10:58
Из ремонта вывели еще один атомный блок: света станет больше
10:56
Сырский: Украина имеет план возвращения Крыма, и это реалистично
10:55
Штаб Трампа подал жалобу на Харрис из-за передачи денег из фонда Байдена
10:36
Авария на синей ветке метро Киева произошла из-за ненадлежащей эксплуатации - прокуратура
Все новости...
Реклама:
Реклама: