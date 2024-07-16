Единственная из стран ЕС: Венгрия не подписала заявление с осуждением РФ в Совбезе ООН

Венгрия стала единственной страной Евросоюза, которая не подписала совместное заявление полсотни государств с осуждением РФ в Совете Безопасности ООН.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на перечень подписантов

Детали: Россия созвала во вторник Совбез ООН на тему "Многостороннее сотрудничество в интересах более справедливого, демократического и устойчивого мирового порядка".

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В совместном заявлении пяти десятков стран, которое среди государств ЕС не подписала только Венгрия, сказано, что тема дебатов является еще одной яркой демонстрацией лицемерия России на фоне ее грубой захватнической войны против Украины.

Заявление утверждает, что сегодняшнее заседание не должно отвлекать внимание международного сообщества от вопиющих нарушений Россией Устава ООН и злоупотреблений Советом Безопасности ООН.

На заседании Совбеза на уровне министров, которое созвала Россия и которое ведет глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров, от ЕС присутствует только руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто.

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Глава МИД Венгрии выступает на созванном Россией заседании Совбеза ООН

Напомним, шесть стран ЕС решили бойкотировать министерские встречи Евросоюзе на время председательства Венгрии в знак протеста против поведения венгерского премьера Виктора Орбана после его "миротворческих" визитов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии комиссаров в Венгрию и откорректировала уровень представительства на заседаниях под венгерским председательством.

Юридическая служба Евросоюза установила, что переговоры венгерского премьера с правителем России противоречат договорам ЕС.