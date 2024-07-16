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У Міноборони Румунії заперечили російські фейки про F-16 в Україні

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцВівторок, 16 липня 2024, 20:51
У Міноборони Румунії заперечили російські фейки про F-16 в Україні
F-16. Ілюстративне фото: Getty Images

Міністерство оборони Румунії заперечило інформацію російської пропаганди, що нібито минулого тижня у небі над Одеською областю помітили винищувачі F-16, які злітали з румунських аеродромів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на News.ro

Деталі: Міністерство заявило про нову спробу дезінформації на платформі Telegram з боку пропагандистських каналів, пов'язаних з РФ, "щодо серії польотів, здійснених минулого тижня літаками F-16 в повітряному просторі України в Одеській області".

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Роспропаганда у поширюваних фейках стверджувала, що літаки F-16 нібито вилітали з румунських аеродромів.

Румунське міністерство заявило, що "уявні джерела російської пропаганди передають неправдиву інформацію". 

"Літаки F-16 ВПС Румунії виконують тренувальні та патрульні місії виключно в національному повітряному просторі, в суворій відповідності з правилами, встановленими міжнародним правом", – йдеться у заяві.

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Поширену дезінформацію у міністерстві пов'язали з самітом НАТО у Вашингтоні, на якому були ухвалені важливі рішення щодо підтримки оборонних зусиль України.

Нагадаємо, нещодавно Сполучені Штати спільно з Нідерландами зірвали підтримувану РФ пропагандистську кампанію з використанням штучного інтелекту для поширення дезінформації в західних країнах.

А європейські спецслужби ще кілька місяців тому попередили уряди своїх країн, що Росія планує диверсії по всьому континенту.

Теми: Румуніязброявинищувачі
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