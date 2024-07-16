В Минобороны Румынии опровергли российские фейки о F-16 в Украине
Министерство обороны Румынии опровергло информацию российской пропаганды, что якобы на прошлой неделе в небе над Одесской областью заметили истребители F-16, которые взлетали с румынских аэродромов.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на News.ro
Детали: Министерство заявило о новой попытке дезинформации на платформе Telegram со стороны пропагандистских каналов, связанных с РФ, "по серии полетов, совершенных на прошлой неделе самолетами F-16 в воздушном пространстве Украины в Одесской области".
Роспропаганда в распространяемых фейках утверждала, что самолеты F-16 якобы вылетали с румынских аэродромов.
Румынское министерство заявило, что "мнимые источники российской пропаганды передают ложную информацию".
"Самолеты F-16 ВВС Румынии выполняют тренировочные и патрульные миссии исключительно в национальном воздушном пространстве, в строгом соответствии с правилами, установленными международным правом", – говорится в заявлении.
Распространенную дезинформацию в министерстве связали с саммитом НАТО в Вашингтоне, на котором были приняты важные решения по поддержке оборонных усилий Украины.
Напомним, недавно Соединенные Штаты совместно с Нидерландами сорвали поддерживаемую РФ пропагандистскую кампанию с использованием искусственного интеллекта для распространения дезинформации в западных странах.
А европейские спецслужбы еще несколько месяцев назад предупредили правительства своих стран, что Россия планирует диверсии по всему континенту.