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В Минобороны Румынии опровергли российские фейки о F-16 в Украине

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцВторник, 16 июля 2024, 20:51
В Минобороны Румынии опровергли российские фейки о F-16 в Украине
F-16. Иллюстративное фото: Getty Images

Министерство обороны Румынии опровергло информацию российской пропаганды, что якобы на прошлой неделе в небе над Одесской областью заметили истребители F-16, которые взлетали с румынских аэродромов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на News.ro

Детали: Министерство заявило о новой попытке дезинформации на платформе Telegram со стороны пропагандистских каналов, связанных с РФ, "по серии полетов, совершенных на прошлой неделе самолетами F-16 в воздушном пространстве Украины в Одесской области".

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Роспропаганда в распространяемых фейках утверждала, что самолеты F-16 якобы вылетали с румынских аэродромов.

Румынское министерство заявило, что "мнимые источники российской пропаганды передают ложную информацию".

"Самолеты F-16 ВВС Румынии выполняют тренировочные и патрульные миссии исключительно в национальном воздушном пространстве, в строгом соответствии с правилами, установленными международным правом", – говорится в заявлении.

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Распространенную дезинформацию в министерстве связали с саммитом НАТО в Вашингтоне, на котором были приняты важные решения по поддержке оборонных усилий Украины.

Напомним, недавно Соединенные Штаты совместно с Нидерландами сорвали поддерживаемую РФ пропагандистскую кампанию с использованием искусственного интеллекта для распространения дезинформации в западных странах.

А европейские спецслужбы еще несколько месяцев назад предупредили правительства своих стран, что Россия планирует диверсии по всему континенту.

Темы: Румынияоружиеистребители
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