На Полтавщині поліція знайшла немовля, яке кілька днів тому викрали з перинатального центру
Поліцейські Полтавської області затримали людину, яку підозрюють у викраденні новонародженої дитини з Кременчуцького перинатального центру.
Джерело: Національна поліція з посиланням на начальника ГУНП в Полтавській області Євгена Рогачова
Деталі: Камери спостереження зафіксували, що з великим пакунком із закладу виходила жінка. Але оперативники встановили, що підозрюваною є 25-річна трансгендерна людина.
Дослівно: "Свій вчинок затриманий пояснює тим, що дуже хотів дитину, яку ніколи б не зміг народити, тому вдався до злочину. З дитиною все добре, правоохоронці повернули малюка матері до перинатального центру".
Деталі: Нині триває досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за частиною 3 статті 146 та частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України – викрадення малолітньої та службова недбалість, що спричинили тяжкі наслідки. За скоєне загрожує від 5 до 10 років за ґратами.
Що передувало:
14 липня поліція Полтавщини повідомила, що розшукує 4-денну дівчинку, яка зникла з перинатального центру у Кременчуці.